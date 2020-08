Lieutenant de Sigalas

Sigalas Rabaud, AOP Sauternes (France) 2013

Code SAQ : 13590425 • 21,20$ 375ml

Si vous rêvez depuis longtemps de savourer un sauternes, ce vin liquoreux mythique, voici une jolie proposition pour entrevoir le paradis que certaines bouteilles peuvent vous faire atteindre. Le Lieutenant, est le second vin du Château Sigalas Rabaud, un 1er cru classé de Sauternes. Il est fait avec des raisins du même terroir, mais soit de vignes plus jeunes ou de grappes qui ne sont pas tout à fait assez parfaites pour être dans le grand vin. On y retrouve déjà un très bel équilibre en bouche, et un satiné des plus sensuels. Les notes fines et pures d'abricot, de coing, et d'un peu d'épices douces sont soutenues par une super fraîcheur. Ravira ceux qui préfèrent les vendanges tardives aux vins de glace.