La Braderie en ligne réunis plus de 50 designers de mode québécoise

Succès indéniable d'adaptation et de solidarité, la Braderie de Mode Québécoise tient du 20 au 23 août sa 4e édition 100% en ligne avec plus de 50 designers de mode québécoise participants! Acheter local est une excellente façon d'encourager les créateurs d'ici.

Suivant fidèlement le modèle de la Braderie de Mode Québécoise, la Braderie en ligne www.braderieenligne.com vous offre un aperçu des collections d'automne à venir avec une vente en ligne de 4 jours pour tous les budgets et besoins, avec des liquidations jusqu'à 70% ; les collections régulières à partir de 50% et les nouvelles collections à 25%. Vous y trouverez une variété de masques ! De plus, la livraison est gratutie pour les achats de 50$ et plus !



Afin d'aider ceux qui en ont le plus besoin, 1$ par achat sera remis à Le Chaînon.



L'assiduité des Québécoises et Québécois (plus de 50 000 visites en 4 jours) et le nombre sans cesse croissant de designers participants prouvent sans conteste que la Braderie de Mode Québécoise a relevé avec succès le défi de transporter les kiosques, étalages et inventaires des designers vers le web!



La Baderie en ligne continue d'inviter les Québécoises et les Québécois à « Bouger en faisant bouger l'économie d'ici! » par le biais d'un concours Facebook offrant 10 abonnements 3 mois au service mongymenligne.com. CLIQUEZ ICI POUR PARTICIPER





La Braderie en ligne – du 20 au 23 août 2020



