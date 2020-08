Une manifestation pro-LGBT devient un t-dance sans respect à la distanciation physique

Dimanche dernier, le mont Royal a été envahi par plusieurs centaines de fêtards. La foule compacte dansait sans masque et sans respecter la distanciation physique…

« C’était censé être une manifestation, mais ça a juste viré en sorte de Piknic Électronik », racontait plus tôt cette semaine Aïsha Vertus, à une journlaiste de la Presse. Vertus, alias DJ Gayance, était l’une des six DJ qui a participé à l’évènement, organisé en soutien aux personnes noires LGBTQ.

L’artiste a été surprise par la quantité de personnes déjà présentes lorsque son tour est venu de mixer ses morceaux. Entre 16 h et 17 h, elle estime que près de 2000 personnes se trouvaient sur les lieux dot une minorité portait un masque. Elle a quitté les lieux aussitôt sa prestation terminée, frustrée par le déroulement de la journée.

Il y a une semaine, l’organisme Occupy the Hood a annoncé la tenue d’un évènement en soutien à la communauté noire LGBTQ sur les réseaux sociaux. La publication indiquait que des DJ réputés, comme Gayance et Kaytranada, y seraient.

Du côté de la direction de la santé pulique, «on encourage les gens qui ont participé à un rassemblement et qui n’ont pas respecté les règles de distanciation [physique] à aller se faire tester. C’est super important», explique Jean Nicolas Aubé, porte-parole de la DSP de Montréal, qui souligne qu’il est encore trop tôt pour savoir si des personnes qui se trouvaient sur le mont Royal, dimanche, ont contracté la COVID-19. « Si le rassemblement a eu lieu dimanche et que des personnes se sont fait tester depuis, elles obtiendront leur résultat 24 heures à 72 heures plus tard. Si le résultat est positif, les enquêtes épidémiologiques seront enclenchées. »

La DJ et militante Aïsha Vertus considère que l’évènement de dimanche aurait pu être festif tout en respectant les consignes du gouvernement.

