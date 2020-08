UNE DRAG DU RPDR, CHI CHI DEVAYNE EST DÉCÉDÉE

L’une des queens préférées du public de la populaire émission américaine RuPaul’s Drag Race (RPDR) Chi Chi DeVayne s’est éteinte le 20 août dernier, à l’âge de 34 ans.

Selon la famille de Chi Chi, elle aurait été admise récemment à l’hôpital pour une grave pneumonie, à laquelle elle a finalement succombé. Peu avant son décès, la personnalité avait déclaré à ses fans : «N’abandonnez jamais».

Connue pour sa personnalité attachante, Chi Chi, de son vrai nom Zavion Michael Davenport, a notamment concouru pour la saison 8 de RPDR, ainsi que la troisième saison de RPDRAll-Stars. La drag queen s’était particulièrement démarquée lors de la saison 8 de Drag Race, en 2016, alors qu’elle avait fini en quatrième place.

Il y a quelques jours à peine, la queen de la Louisiane partageait une vidéo depuis une chambre d’hôpital, disant qu’elle et sa famille «luttaient actuellement contre une pneumonie» et «demandaient des prières et des pensées positives» afin qu’elle puisse s’en remettre rapidement.

DeVayne avait également été hospitalisée au début juillet pour une insuffisance rénale, apparemment liée à la sclérodermie, une maladie auto-immune pour laquelle la drag queen avait été diagnostiquée en 2018.

La communauté en deuil

A l’annonce de la mort de Chi Chi DeVayne, de nombreuses drag-queens de l’émission sont revenus sur leurs liens avec l’icône, non sans émotion. Parmi elles, Trixie Mattel, Kennedy Davenport ou encore BeBe Zahara Benet. «Je suis tellement reconnaissant que nous ayons pu découvrir sa belle et gentille âme. Elle nous manquera beaucoup, mais ne sera jamais oublié», a exprimé RuPaul. Michelle Visage, membre du jury de Rupaul’s Drag Race, a également témoigné son émotion face à la nouvelle. «Je suis contente d’avoir pu passer du temps avec toi et d’avoir eu le privilège de te connaître quand les caméras ne tournaient plus», a-t-elle notamment confiée.

Outre les personnalités queer, plusieurs autres vedettes ont rendu hommage à la queen aimée de tous. On pense, entre autres, à la mannequin Naomi Campbell, dont DeVayne était une fan assumée.