Des LGBT pro-Trump le qualifient de «président le plus pro-gai de l’histoire américaine»

Dans une vidéo du Log Cabin Republicans, l’ancien ambassadeur américain en Allemagne, Richard Grenell, a manifesté son soutien pour «l’engagement LGBTQI+» de Donald Trump, mercredi 19 août. Selon lui, Trump serait le «président le plus pro-gay de l’histoire américaine». On aura vraiment tout entendu…

Dans une stratégie bien orchestrée, des gais et des lesbiennes pro-Trump attaquent les positions de Joe Biden sur les sujets LGBT+ et affirment que Donald Trump a fait beaucoup plus que lui en seulement trois ans... sans toutefois présenter de preuves.

« Le Président Trump a plus fait pour les droits des gais et des lesbiennes en trois ans que Joe Biden a fait en plus de 40 ans à Washington», déclare-t-il, sous l’égide du Log Cabin Republicans. Le principal intéressé, Donald Trump lui-même, a retweeté cette publication de soutien.

Le «Log Cabin Republicans», la plus importante association américaine de républicains LGBT+ a apporté son soutien à Donald Trump, à quelques semaines des présidentielles américaines. Dans une série de vidéos publiées sur Twitter, elle affirme que Donald Trump est le «président le plus pro-gai de l'histoire américaine» et affirme qu’ils vont prouver que Donald Trump est un allié…

Dans une des vidéos, Grenell affirme : «Pendant 40 ans, Joe Biden a attaqué la communauté LGBT».

Il est vrai que Joe Biden a voté en faveur du Defense of Marriage Act (qui souhaitait entériner dans la loi que le mariage était entre un homme et une femme) comme bien d’autres Démocrates et… la presque totalité des élus Républicains et défendu la pratique du «Don't Ask, Don't Tell» au sein de l'armée, qu’ont proposé les démocrates au lieu d’une campagne de chasse aux sorcières, mise en place par les républicains, rappelle toutefois le New York Times.

Les républicains LGBT ont volontairement choisi d’ignorer, que le programme démocrate est très ambitieux sur les questions LGBT+, avec une loi sur l’égalité, qui entend notamment interdire les discriminations en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, et faciliter l'accès aux soins pour les personnes trans, ce à quoi s’opposent les républicains.

Comme preuve de la bonne volonté de Donald Trump sur les sujets LGBT+, il avance une «campagne historique pour décriminaliser l'homosexualité dans le monde entier ». Cette campagne «historique» a laissé peu de traces, au-delà de son communiqué de presse. D'ailleurs, il y a un an, lorsque Trump se vantait de tels résultats, les militants des droits de l'homme avaient qualifié la déclaration de «mensonge».

«Les mots de Donald Trump à l'ONU ne sont pas seulement creux, ce sont de purs mensonges. Son gouvernement n'a rien fait pour protéger les personnes LGBTQ dans le monde et aux États-Unis», Zeke Strokes , vice-président du GLAAD, déclarait en 2019 (l'une des plus grosse associations LGBT+ aux US) à la Thompson Reuters Fondation. Par exemple, Donald Trump ne s'est pas opposé à Jair Bolsonaro, qui se déclare lui-même «fier d'être homophobe», mais l’a salué comme un «grand homme avec des valeurs à la bonne place!» Le président américain «n'a par ailleurs pas protégé les personnes LGBT+ détenues et torturées en Tchétchénie», rappelle Zeke Strokes, il a même minimisé le problème à quelques reprises.

Néanmoins la vidéo de Richard Grenell a été retweetée par le président qui a ajouté : «mon grand honneur!! »

L’organisme Glaad comptabilise un minimum de 168 attaques politiques aux États-Unis contre la communauté LGBT+ depuis que Trump est au pouvoir.

Le gouvernement Trump a notamment interdit aux personnes transgenres de servir dans l'armée.

Il a aussi encouragé la discrimination contre les personnes LGBT+ au travail, dans les services, la sécurité sociale et effacé les ressources LGBT+ des sites gouvernementaux.

En juin dernier, le jour même du quatrième tragique anniversaire de l'attentat contre le Pulse à Orlando (Floride), l'administration a supprimé des protections médicales pour les patients trans : la décision a toutefois été bloquée par un juge fédéral.

Rappelons que le programme républicain concernant les problématiques des personnes LGBT+ n'a pas évolué depuis 2016. Le Parti Républicain continuera vraisemblablement d'essayer de revenir sur a question le mariage pour tous.

Contrairement à l'administration Obama, la Maison Blanche n'a pas reconnu officiellement le mois des Fiertés. Aucune déclaration favorable à l'avancée des droits des personnes LGBT+ n'a été faite pendant la campagne républicaine. L'équipe s’est contentée de vendre des t-shirts avec «Make America Great Again» aux couleurs de l'arc-en-ciel.

Kamala Harris, la colistière démocrate de Joe Biden, a quant à elle reçu le soutien d’Angelica Ross, la star trans de Pose, et de plusieurs centaines de personnalités LGBTQ+. Elle a choisi, comme directrice de cabinet, Karine Jean-Pierre, une femme noire ouvertement lesbienne.

De plus, la potentielle future vice-présidente a défendu le mariage pour tous en Californie. Elle a par ailleurs reçu le soutien de Pete Buttigieg, ancien candidat ouvertement homosexuel, ainsi que de nombreux militants américains LGBT+.