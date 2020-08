Jean-Paul Daoust et Marie-Pier Boisvert avec Fière la Fête 2020

Fière la fête 2020 se tiendra en ligne le 29 août 2020, dès 17h, sous la présidence d’honneur du poète Jean-Paul Daoust et de l’écrivaine et militante Marie-Pier Boisvert. Regroupant des performances de Nicholas Giguère, Karine Lizée, Luis Clavis, Marido Billequey, Louphi, Simon Durocher Gosselin et autres personnes exceptionnelles, la séquence vidéo réalisée par la photographe et cinéaste Annick Sauvé saura vous faire passer du rire aux larmes.