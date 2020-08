L'État polonais vient au secours des zones dites «sans LGBT»

En Pologne, le ministre de la Justice a annoncé son soutien aux villes qui ont perdu des subventions européennes pour s'être déclarées «sans LGBT».

Le ministre de la Justice a annoncé qu'une ville qui a perdu des financements européens après s'être déclarée «sans LGBT» obtiendra le soutien financier de la Pologne. La position du gouvernement conservateur est un pas supplémentaire dans l'escalade des tensions entre l'Union européenne et la Pologne au sujet des droits des personnes LGBT+.

Depuis plusieurs années, le gouvernement d'Andrzej Duda entretient un climat LGBTphobe dans le pays. «Nous soutenons une municipalité qui a des ambitions pro-famille, qui promeut les familles qui fonctionnent bien (sic), et les combats contre l'idéologie LGBT et de genre, qui est encouragée par la Commission européenne», a déclaré le ministre de la Justice Zbigniew Ziobro lors d'une conférence de presse. Début août, un autre ministre a déclaré que «c'est toute la Pologne qui devrait être une zone sans LGBT».

La ville de Tuchow dans le sud de la Pologne va recevoir quelque 57 000 euros sur le budget du ministère de la Justice. Fin juillet, la Commission européenne a refusé le jumelage de cette ville après qu'elle a pris un arrêté rejetant «l'idéologie LGBT». Ce programme permettait à la ville de recevoir une subvention allant jusqu'à 25 000 euros. En tout, la commissaire européenne à l'Égalité a annoncé le refus de jumeler six villes qui se sont déclarées « sans LGBT».

« Nous cherchons à savoir s'il y a d'autres municipalités que celles mentionnées par la commissaire à l'Égalité. Si nous en trouvons, nous les aiderons », a poursuivi le ministre de la Justice. Depuis les élections européennes l'année dernière, environ 100 municipalités polonaises se sont déclarées «sans idéologie LGBT», elles couvrent près d'un tiers du pays. Les institutions européennes s'inquiètent même s'il semble que ces communes n'aient pas pris d'arrêtés pour discriminer directement les habitants LGBT+.

Dans une tribune publiée cette semaine dans plusieurs journaux internationaux, dont Le Monde, des dizaines d'artistes et intellectuels ont dénoncé la multiplication des actes LGBTphobes en Pologne, et le laisser-faire du gouvernement. Margot, une activiste polonaise a été arrêtée par la police. Des manifestations ont opposé ses soutiens et des anti-LGBT ce week-end. Dans un communiqué, l'Onusida est dite «préoccupée par la persécution continue et croissante des personnes LGBTI en Pologne, y compris l’encouragement de ce que l’on appelle des zones exemptes d’idéologie LGBT dans tout le pays au cours de l’année dernière et jusqu'à la récente répression croissante des défenseurs des droits humains exerçant leur droits de plaider pour la fin de la discrimination».