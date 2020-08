Sur l'application Telegram, un groupe belge glorifiait la chasse aux gais !

La police belge enquête sur des vidéos d’agressions physiques et des appels à la violence anti-LGBTQ+ partagés sur la messagerie Telegram. Tout est parti d’une vidéo d’agression qui a émergé sur les réseaux sociaux flamands la semaine dernière. On y voit un gars au sol, qui est frappé à coups de poings et de pieds par deux ados encagoulés. Selon «Het Laatste Nieuws», les images ont été tournées à Louvain et transmises à la police locale, qui a ouvert une enquête.

Or la séquence renvoyait à Criminal System, un groupe fort de quelque 600 membres sur l’appli de messagerie Telegram. Le but de ce groupe, qui compte d’autres groupes parmi ses membres, est de glorifier et encourager la violence contre les personnes LGBTQ+, notamment sous prétexte de «chasse aux pédophiles».

Des dizaines de vidéos y ont été partagées, en référence aux purges anti-gais en Tchétchénie. Si certaines étaient tirées du Net, d’autres semblent clairement avoir été prises en Belgique, à Blankenberge, Roulers et Anvers.

Plus grave encore, le groupe incitait ses membres à contacter des jeunes identifiés comme gais sur TikTok et Instagram pour les attirer dans des guet-apens. Des appels à la prudence ont été lancés au sein de la communauté LGBTQ+.

Peu après la publication de l’article par « Het Laatste Nieuws », Telegram a toutefois fermé le groupe Criminal System.

L’affaire alimente le discours politique «anti-racaille» sur les réseaux sociaux belges. Les commentaires y mettent en cause des bandes de jeunes Tchétchènes et Marocains, faisant l’amalgame avec des incidents récents.

Source : 360.ch