Viggo Mortensen est un papa gai dans son premier film «Falling»!

À 61 ans, l'acteur signe son tout premier long-métrage en tant que réalisateur. Falling dresse le portrait d'une famille moderne confrontée à la démence d'un grand-père.

Après de longues années devant l'objectif, Viggo Mortensen passe enfin derrière la caméra pour ce premier film, dont il est aussi l'acteur, le scénariste et le producteur.

Conçu comme une fresque familiale dramatique, Falling se penche sur la relation houleuse et complexe entre un père et son fils adulte. John, un ex-militaire, campé par Viggo Mortensen, habite en Californie avec son compagnon Eric (Terry Chen) et leur fille adoptive Mónica. Son quotidien se voit secoué par l'arrivée de son père, Willis (joué par Lance Henriksen), atteint de démence.

Avec l'aide de sa sœur Sarah (Laura Linney), il décide de l'accueillir sous son toit. Mais la cohabitation s'annonce éprouvante. Alors que les valeurs conservatrices du patriarche se heurtent à la vie de famille contemporaine de ses enfants, des tensions enfouies remontent à la surface. L'homosexualité de ce fils, désormais adulte et à son tour parent, est l'un des éléments que ce père vieillissant n'est jamais parvenu à accepter.

Tourné en grande partie à Toronto, le film a connu sa première mondiale en soirée de clôture du festival Sundance et avait été sélectionné pour la compétition du Festival de Cannes qui a finalement été annulé. Le film sera présenté en septembre lors du festival films de Toronto. Aucune date de sortie en salles ou en vidéo sur demande n’est encore connue.