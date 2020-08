Deux Youtubeurs gais demandent de l'aide au Pape François

Un couple de youtubeurs gai de Pologne s’est rendu en Italie, vendredi 21 août. En cause, les deux vidéastes ont demandé l’aide du Pape François vis-à-vis des droits LGBTQI+ dans le pays.

Geste symbolique. Jakub et Dawid, le couple de militants gais de Youtubeurs, de Pologne a voyagé en Italie, vendredi 21 août. La raison, il a demandé l’aide du Pape François pour améliorer la situation des personnes LGBTQI+ dans le pays. «Les prêtres polonais nous nomment pédophiles. Ils disent que nous sommes une maladie et que même la COVID-19 est une punition pour les péchés LGBTQI+», ont confié les deux vidéastes lors d’une interview à un média polonais. Pendant leur prise de parole, ils ont également souligné la création de «zones sans LGBTQI+» depuis le début de la présidence d’Andrzej Duda.

Dans leur itinérance, Jakub et Dawid se sont arrêtés devant le Vatican. Ils ont alors brandi un drapeau arc-en-ciel géant pour interpeller l’institution religieuse. «Nous croyons que ces actions ne vont pas durer avec l’enseignement du Pape François. Nous l’avons donc fait pour l’encourager à prendre des mesures», ont-ils révélé pour le même média. Le couple a immortalisé la scène avec un cliché posté sur Instagram, au même moment. Le Pape italien, qui n’est pas insensible à la cause LGBTQI+, a entendu et soutenu leur appel à l’aide. «Ça ne me dérange pas que vous soyez gai. Dieu vous aime comme vous êtes», a confié le représentant des religieux.

En juin dernier, Jakub et Dawid ont été le premier couple gai à apparaître dans une publicité polonaise. Dans ce spot pour la marque Durex, nous les voyons s’embrasser dans une salle de bain avant de s’emparer d’un préservatif. «Nous croyons qu’en commençant par ça, nous changerons pour le meilleur, pas seulement la sphère physique, mais aussi les sphères mentales et émotionnelles de beaucoup de relations», avait alors exprimé l’enseigne dans un communiqué.

En pleine pandémie de la COVID-19, les deux vidéastes avaient fait le tour de la Pologne à deux reprises pour distribuer des masques rainbow, en avril puis en mai. Les bénéficiaires avaient majoritairement salué l’action des jeunes hommes. «Voir autant de personnes avec des masques arc-en-ciel sur leurs visages et dans ces aires vaut absolument le coup (de l’avoir fait)», avaient-ils alors exprimé. Jakub et Dawid avaient ainsi distribué la quasi-intégralité de leur stock, fait-maison. «Le prêtre serait triste, nous sommes heureux», avaient-ils tous deux ironisé, à l’époque.