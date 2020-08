Le Refuge, un organisme phare pour les jeunes français

La communauté LGBT+ a été les boucs-émissaires de plusieurs personnes durant la pandémie. Certes cela n’a pas été une période facile pour certains, mais les organismes ont été au premier rang pour aider ceux en état de vulnérabilité. En France, Le Refuge n’a pas arrêté sa mission de venir en aide auprès des jeunes français et françaises qui sont victimes d’actes d’homophobies et de transphobies.

En 2000, Nicolas Noguier avait 22 ans lors de sa première idée de fonder un organisme pour venir en aide à la population française LGBT+. En date juridique, la fondation Le Refuge existe depuis le 8 janvier 2003, soit maintenant plus de 17 ans.

« C’est parti par des chambres d’hôtel pour ensuite développer petit à petit d’autres emplacements pour des personnes en situation de rejet de la part de leur proches », explique le fondateur du Refuge, Nicolas Noguier.

En 2011, Le Refuge a été reconnue comme une utilité publique (abrégé par le sigle RUP). C’est le 14 mars 2020 que l’État français reconnaît les actions et les efforts de l’organisme. Ce dernier porte la mention de fondation reconnue d’utilité publique (FRUP).

En effet, l’organisme compte 20 installations à travers la France et deux supplémentaires sur l’île de la Réunion et à la Guyane. Le groupe a deux dispositifs pour chaque emplacement. Le premier est pour les jeunes demandeurs d’asiles LGBT+ qui contient 30 places. Le second est un lieu de vie pour les jeunes entre 14 et 18 ans, qui contient 7 places. De plus, cela comprend plusieurs services d’accompagnement et de soutient qui a été autorisé par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).

L’organisme vit grâce aux dons des gens et de l’État français. D’une part, 80% des ressources viennent de fonds privés et d’entreprises. Et le 20% restant vient du gouvernement et des collectivités locaux.

Au total, c’est 314 jeunes que toute l’équipe de bénévole accompagne tous les jours.

Des services essentiels

L’organisme vient en aide à des jeunes qui sont dans une situation difficile en milieu familial. Le rejet de la part des membres de la famille est l’une des causes de la majorité des jeunes qui demandent de l’aide de la part du Refuge. Après, c’est l’intimidation et les paroles homophobes dans les collèges et les lycées (équivalent au secondaire et au Cégep au Québec).

« Je suis vraiment désolé, mais je suis obligé de partir. Je ne veux pas continuer à être quelqu’un d’autre toute ma vie. Je suis fatigué de mentir pour ne pas vous décevoir. Je suis bisexuel (le) et bis genre. J’aurais aimé pouvoir être moi-même et rester avec vous. J’ai pas envie de rester seul et sans famille. Mais je connais parfaitement votre avis sur la question. Alors je préfère partir avant que ça ne tourne en dispute »

Lettre de Saki (Bisexuelle et Bis genre) à ces parents

« J’ai pris conscience des menaces quand mon père s’est payé une licence de tir pour pouvoir apprendre à tirer. Et aussi pour avoir l’autorisation d’avoir une arme de catégorie B chez lui. Cela a été une épée de Damoclès au-dessus de ma tête »

Bilal (Gay)

« Durant mon hospitalisation, après une tentative de suicide, mon père est venu me voir et m’a dit ouvertement que c’était trop dur d’avoir un monstre chez eux et qu’il ne voulait plus de moi à la maison. Le soir suivant, j’ai voulu refaire une tentative à l’hôpital avec une lame de rasoir. C’est l’assistante sociale de l’établissement qui a contacté le Refuge »

Serena (Transidentité)

De même, la peur intérieure, la difficulté de s’accepter sur notre orientation, la pression d’autrui et la scarification sont d’autres facteurs que l’organisme a identifiés.

« Originaire d’un petit village du sud de la France, j’ai toujours grandi dans la crainte du rejet de mes parents qui étaient agriculteurs. Après un passé difficile, j’ai pu parler à mes parents et ils ont accepté mon homosexualité. J’ai alors réalisé que j’avais perdu 8 ans de ma vie (de ma prise de conscience de mon attirance pour les garçons à 14 ans jusqu’à mes 22 ans) à pas être moi-même, à rejeter mon homosexualité et en proie à une homophobie intériorisée », se confie le fondateur du Refuge, Nicolas Noguier.

Les jeunes bénéficient de plusieurs services auprès de l’organisme. Comme de l’hébergement, des professionnels en psychologie et en travail social, de l’aide alimentaire et des activités d’intégration au travail.

Dans le milieu familial, l’équipe fait une approche à la médiation entre les jeunes et les parents.

« 25% des jeunes retournent auprès de leur famille. Nous soutenons aussi les relations auprès des frères, des sœurs, des grands-parents et autres membres », explique M. Noguier.

En moyenne, selon les accompagnements et la situation de la personne, un jeune peut être loger pendant plus de 8 ans. Dans cette période, elle n’est pas sans ressource et peut se concentrer pour aller de l’avant.

Durant la pandémie, le Refuge n’a pas fermé ses portes. Au contraire, ils ont été très actif pour pouvoir aider les 314 jeunes durant la période de confinement.

Plusieurs jeunes sont restés avec des parents homophobes et sans emploi. Pour certain, cela été une période difficile d’être surveillés 24 heures sur 24 et de devoir recevoir des violences physiques et psychologies.

D’ailleurs, certains parents ont rejeté leur jeune à la rue durant la pandémie.

« Nous avons dû trouver rapidement six logements, malgré les transports presque inexistants et les hôtels fermés », déclare Nicolas Noguier.

De plus, l’organisme ont augmentés leurs services d’écoute et ont fait une cellule de crise pour permettre d’accompagner les jeunes durant ces temps difficiles.

Au final, la crise sanitaire de la Covid-19 a permis à l’organisme Le Refuge de poursuivre leurs activités de sensibilisation et d’amplifier leur ligne d’écoute qui reçoit plus de 5 000 appels par an.

Portrait LGBT+ en France

Pays très célèbre pour sa tour Eiffel et pour son abondance en vin et en fromage, la France est un endroit où il est difficile d’afficher ces couleurs. Certes, avec la loi sur le mariage pour tous (adoptée le 17 mai 2013), qui est un plus pour les droits et libertés de tous, ce pays connait une augmentation de violence gratuite envers la communauté LGBT+. Les agresseurs ne se cachent plus et les actes d’homophobie, légère ou forte, se font en plein jour.

Selon le dossier de presse, sorti le 18 mai 2020, de l’association Sos Homophobie en France, voici quelques chiffres alarmants.

58 % des femmes, avec leur conjointe, ont eu une agression dans un lieu public à l’extérieur. Pour les couples d’hommes c’est 22 %.

Sur 208 cas sur la transphobie, 1 personnes sur 5 a eu une agression à caractère physique ou sexuelle.

596 cas d’intimidation par Internet (56 %) contre 383 cas en 2018.

2 396 témoignages sur l’homophobie reçus en 2019, soit une augmentation de 26 % par rapport aux chiffres de 2018 (1 905 témoignages).

Une augmentation de 130 % de cas d’agression signalées entre 2018 et 2019.

Dans le système judiciaire, des lois contre l’homophobie ont été votés (comme en 2004, pour mentionner que les actes à caractères homophobes sont punis par la loi), mais elles ne sont que peu appliqués. Les homophobes ont un sentiment d’impunité et s’en prennent de plus en plus aux personnes plus fragiles.

Chez les jeunes, l’intimidation et le harcèlement règnent dans les couloirs des collèges et des lycées. C’est monnaie courant que les étudiants se font intimider et reçoivent des insultes comme « Tafiolle », « Pédés » ou « Tarlouze » dans les couloirs.

Et pour l’adoption, le processus reste difficile depuis la loi du mariage pour tous, adoptée en 2013 par l’ancien Président François Hollande. Mais les besoins de l’enfant sont toujours pris en compte pour les futurs parents adoptifs. Qu’ils soient hétérosexuels ou homosexuels.

La France reste un pays tolérable. L’ouverture d’esprit y est mais la devise Liberté Fraternité et Égalité n’est pas appliquée quand la communauté LGBT+ française est en proie à de la violence gratuite, de la discrimination ou la peur de tenir la main de son conjoint du même sexe en plein jour, sous peine de se faire casser la gueule sans aucune raison.