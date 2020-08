Ellen licencie trois producteurs et s'excuse pour son «impatience»

Ellen DeGeneres a annoncé de grands changements à son émission éponyme - y compris le licenciement de trois producteurs principaux - lors d'un appel par vidéoconférence émotionnel à plus de 220 employés.

Le Ellen DeGeneres Show est sous le choc après que deux reportages Buzzfeed aient dévoilé l'environnement de travail toxique sur la production. Des accusations d'inconduite sexuelle, de commentaires insensibles à la race, d'intimidation et de cruauté, y compris de la part de DeGeneres, ont été portées contre la production.



DeGeneres a présenté ses excuses à son personnel pour la deuxième fois depuis la publication des rapports à la fin du mois dernier, ont déclaré des sources à des médias tels que Variety and People. Elle a admis ne pas être «parfaite» et a dit: «Je suis une personne à plusieurs niveaux, et j'essaie d'être la meilleure personne que je puisse être et j'essaie d'apprendre de mes erreurs ... J'entends que certaines personnes ont le sentiment que je n'étais pas gentille ou trop court avec eux, ou trop impatiente. Je m'excuse auprès de quiconque si j'ai blessé vos sentiments de quelque manière que ce soit.

DeGeneres a nié les informations selon lesquelles elle aurait refusé de permettre aux membres du personnel de la regarder dans les yeux, qualifiant les accusations de «folles» et de «fausses».

Les producteurs exécutifs Ed Glavin et Kevin Leman ont été renvoyés de la série, ainsi que le co-producteur exécutif Jonathan Norman. Norman a été accusé d'avoir séduit un membre du personnel masculin avec des billets de concert et des avantages dans le but de le «préparer» pour le sexe, Leman a été accusé de harcèlement sexuel et de mauvaise conduite par des membres du personnel de sexe masculin sous lui, et Glavin a été accusé d'être pratique et «effrayant» avec employées et dirigeantes avec peur et intimidation. Des dizaines d'anciens et actuels membres du personnel d'Ellen ont parlé à Buzzfeed pour l'histoire.

Dans son appel émotionnel de lundi, DeGeneres s'est engagée à une «réinitialisation» et a promis que les choses changent pour la 18e saison de l'émission, qui débute le 14 septembre. Une enquête tierce n'a pas trouvé de culture de racisme «systémique» dans la production, selon Variété, mais DeGeneres a promis plus de diversité, y compris des ateliers sur le sujet. L'animateur a également annoncé que le DJ du programme, Stephen «tWitch» Boss, a été promu au poste de co-producteur exécutif.