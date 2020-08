Les candidates de Drag Race Canada transforment de réfugiés LGBTQ+ dans un épisode inoubliable

Le Rainbow Railroad est entré en gare sur le plateau de Drag Race Canada, la semaine dernière et le résultat était émouvant.

Cinq réfugiés LGBTQ + - Elton de Jamaïque, Rebal de Syrie, Dennis d'Ouganda et les maris Rainer et Eka d'Indonésie - sont apparus dans l'épisode du 20 aout dernier de l’émission de téléréalité en tant que sujets d'un défi de relooking.

Leur arrivée a changé l'ambiance dans la salle de travail, passant d'une compétition acharnée à éveil aux importants défis auxquels sont confrontés les personnes queer du monde entier. Comme l'a expliqué le co-hôte Jeffrey Bowyer-Chapman, près de 70 pays criminalisent les personnes LGBTQ +, et six imposent la peine de mort.

«Les gens que nous rencontrons aujourd'hui veulent juste vivre, point final», a déclaré la candidate Rita Baga, qui était jumelée à Rainer. L’organisme Rainbow Railroad aide ces personnes à trouver la sécurité en tant que réfugiés au Canada. Jusqu’à présent, le groupe a aidé à sauver environ 700 vies de la persécution. Le groupe a fait la une des journaux, il y a deux ans, pour avoir sauvé des dizaines de personnes LGBTQ + de Tchétchénie, où des membres de la communauté continuent d'être arrêtés, torturés et tués dans des camps.

Les réfugiés qui sont apparude Drag Race ont expliqué à quel point leur situation était désastreuse dans leur pays d’origine. «En 2016, en Indonésie, tout le pays a mené une guerre contre les LGBT», a déclaré Rainer. «Il y avait comme des descentes de police dans des résidences privées. Même pour moi et Eka, nous avons dû déménager à quatre endroits différents. Chaque fois qu'il y a une descente de police, nous devions fuir par la sortie de secours. Bien des gens qui ont découvert que nous étions gais, nous ont envoyé des texto nous conseillant de nous suicider», a-t-il ajouté.

«Dans un pays du Moyen-Orient, il est considéré comme un tabou pour un homme d'être habillé en femme», a déclaré quant à lui Rebal, qui l’a échappé belle en Syrie «comme tout le monde qui y vit».

Dennis a brisé le climat terrifiant en Ouganda. «Pour moi, c’est plus facile si les personnes qui m’attaquent me sont connues», a-t-il déclaré. «Par exemple, si la police [me batte] et m'arrête, je m'en fiche parce que je sais que j'ai un dossier. Mais quand les gens qui vous suivent et qui vous attaquent sont anonymes, ils peuvent vous faire disparaître, et il y a vous ne pouvez rien y faire.

«Depuis mon départ, la situation est encore pire là-bas. Quatre personnes que je connais ont été tuées. Et il y a à peine deux semaines, 125 personnes ont été arrêtées juste pour être allées traîner dans un bar gay-friendly.

Dennis a également expliqué à quel point il est difficile pour les réfugiés de quitter leur foyer. "Quand vous voyez quelqu'un déménager d'un pays à un autre, c'est probablement la décision la plus difficile de sa vie", a-t-il déclaré. "Personne ne veut faire ça, donc si vous voyez un réfugié là-bas, faites-lui un câlin. C'est vraiment difficile pour lui de faire cette transformation."

Cependant, cela n'a pas empêché Dennis de se battre pour le changement depuis l'étranger. "Si je ne pensais pas que les lois changeraient un jour, je ne mènerais pas le combat que je mène aujourd'hui", a-t-il déclaré.

Lemon, un concurrent, a résumé l'expérience d'avoir ces remarquables survivants dans l'atelier. «Mettre un visage sur ces chiffres vous rappelle à quel point cela est grave et à quel point il y a de vraies personnes qui ont besoin d’aide», a-t-elle déclaré.

Pas de spoilers, mais le gagnant de l'épisode de cette semaine a peut-être reçu le prix le plus gratifiant de l'histoire de Drag Race: un don de 10 000 $ à Rainbow Railroad en son nom. Ce montant a le pouvoir de sauver une vie LGBTQ + de la persécution.

Faites un don sur RainbowRailroad.org. Et assistez à la course de dragsters du Canada sur l'application WOW Presents Plus et Logo TV.