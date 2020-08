Horoscope septembre 2020

Le signe du mois, la Vierge (22 août au 22 septembre 2020)

Le Soleil est en Vierge, le dernier signe de l’été. Mais il y a encore de la magie dans l’air. Et de belles épluchettes de blé d’Inde en vue. La rentrée est bien amorcée, l’activité reprend partout.

Le Soleil est en Vierge, le dernier signe de l’été. Mais il y a encore de la magie dans l’air. Et de belles épluchettes de blé d’Inde en vue. La rentrée est bien amorcée, l’activité reprend partout. Et le natif de la Vierge sera bien présent au travail, sauf qu’il se gardera pas mal de temps pour se divertir. Il ne refusera aucune invitation à sortir, il aura pas mal de plaisir. Il sera bien accompagné d’ailleurs, et il fera plusieurs rencontres. Il pourrait même débuter dans une histoire d’amour très profonde, qui prendra de plus en plus de sens au fil du temps. Il sera créatif, il pourrait créer une œuvre marquante s’il est artiste. Ou devenir père d’un enfant, rôle qu’il prendra très au sérieux. Il aura diverses chances dans le monde matériel. En trouvant de nouveaux revenus. Ou en voyant ses biens prendre de la valeur. Il pourrait même gagner un montant inattendu, au point que sa vie change. Il vivra donc de bons moments d’abondance, de plaisirs et d’insouciance ces temps-ci. En fait jusqu’en décembre, lorsque Jupiter et Saturne arriveront en Verseau. Il devra donner un sérieux coup de barre, car il aura l’impression de dériver. D’aller dans la mauvaise direction. Il mettra tout de suite un terme à des abus. Dans ses consommations et/ou ses dépenses. Il devra mieux s’organiser au travail, pour ne pas perdre de temps sur des détails idiots. Et être plus efficace. Il fera du ménage chez lui, en jetant du matériel dont il n’a pas besoin. Et qui s’accumule dans tous les coins et recoins. Il respirera plus à l’aise ainsi. Surtout s’il arrête de fumer en plus. Mais bon, soyons réaliste. Il s’intéressera pas mal à sa santé et il posera des gestes bien concrets à cet égard. En faisant plus d’exercice. En mangeant mieux et en faisant moins livrer de la bouffe industrielle. Salée et graisseuse. Enfin, ce changement l’amènera à plus d’équilibre. Et il fera de la place à un renouveau qu’il souhaite depuis longtemps. Alors, bonne fête intelligente et belle Vierge ! Je vous souhaite un beau week-end de la Fête du travail ! C’est le dernier de la saison. Allons tous à la plage ! Pour le dernier T-Dance de l’été !

Balance

Vous serez nostalgique, enclin à rester seul aussi. Pour méditer, voir où vous en êtes. Jusqu’à ce que vous voyiez la fin d’une histoire plutôt dérangeante. Vous pourrez alors vous consacrer à des projets plus concrets. Vous aurez des échanges sans fin avec des gens vraiment allumés. Et passionnants. Vous ferez une rencontre avec un gars qui vous sortira vraiment de l’ordinaire.

Scorpion

Les amis seront bien présents, dont un avec qui vous débuterez dans un projet très concret. Et prometteur. Vous ferez d’ailleurs des plans pour votre avenir, à réaliser sans hâte. Et assidûment. Vous vous rapprocherez d’un gars pour partager des activités physiques. Du sport. Vous devriez voir des résultats concrets assez vite. Vous verrez du changement positif au travail.

Sagittaire

Vos responsabilités devraient s’accroître au travail. Ou vous changerez de domaine d’activité. Vous verrez que les gens vous font davantage confiance. Il est possible aussi que vous vous occupiez davantage d’un proche, pour l’aider. Le soutenir. Ce sera important pour vous. Et votre magnétisme sera étincelant, on vous remarquera partout. Vous reverrez un amant plutôt rigolo.

Capricorne

Vous réfléchirez sur le sens que vous donnez à votre vie. Vous en jaserez pas mal d’ailleurs avec des sages que vous croiserez au hasard des chemins. Il y en a un que vous suivrez plus et il vous guidera jusqu’au bon endroit. Au bon geste. Vous aurez à travailler chez-vous, pour rendre les lieux plus accueillants. Et confortables. Et vous tenterez une expérience attirante.

Verseau

Les changements commencent, vous en verrez les signes avant-coureurs. Comme du côté de l’argent, des finances. Vous poserez des gestes pour les simplifier. Vous pourriez aussi recevoir un montant qui vous est dû depuis longtemps. Vous jaserez avec bien des gars. Ça restera souvent abstrait. Mais vous serez de plus en plus attiré par un qui s’exprimera tout en nuances.

Poissons

Quelque chose d’important devrait survenir dans vos relations. En les percevant autrement par exemple. Ou parce que vous en commencerez une nouvelle, qui ne se développera pas dans les patterns habituels. Vous recevrez aussi au moins une proposition sérieuse pour un projet. Ou du travail. Vous devrez tenir compte des autres ces temps-ci. Au moins en les écoutant bien.

Bélier

Vous serez plus conscient de l’importance d’être en forme. D’avoir une bonne santé. Vous mettrez donc un terme à certains abus. Ou vous bougerez plus. Vous devriez d’ailleurs être très occupé au travail, peut-être à cause de changements, que vous apprécierez. À moins que vous changiez d’emploi. Un gars vous énervera pas mal. Ou il vous excitera. Ou les deux à la fois.

Taureau

Vous chercherez à vous amuser, vous détendre. Surtout si la vie a été difficile pour vous dernièrement. Vous aurez pas mal de plaisir en sortant. Seul ou avec les copains. Bien que vous pourriez vivre une histoire plus sérieuse au cours d’une soirée. Elle vous fera bien réfléchir, car ça ressemble à une aventure qui vous mènera loin. Et vous fera pas mal sacrer.

Gémeaux

Vous reviendrez au bercail, après avoir eu du fun un peu partout. Et vous être perdu à quelques reprises. Vous pourriez avoir des idées pour changer le décor chez-vous et rendre ça plus gai. À moins que vous décidiez d’aller vivre ailleurs. Ou avec un nouveau coloc. Le passé a moins d’emprise sur vous, vous devenez vous-même. Sans culpabilité, avec spontanéité. L’amour renait.

Cancer

Vous ferez quelques petits voyages avant que l’été finisse. En répondant à des invitations. Ou en décidant de visiter des endroits qui vous attirent. Vous aurez des conversations plus signifiantes avec des gens que vous ne faisiez que saluer auparavant. Vous attendiez une nouvelle et c’en est une autre que vous recevrez. Vous croiserez un homme d’envergure.

Lion

Vous finissez l’été avec de la chance en argent. Mais aussi en vivant des moments magiques avec toutes sortes de personnes. Autant des inconnus que des proches. D’ailleurs, vous aurez l’impression de mieux aimer. Et/ou d’avoir des pensées plus harmonieuses. Vous serez bien au soleil, sur la plage. Ou dans votre cour, bien accompagné. Vous avez une belle vie, croyez-moi!

Robert Gareau

[email protected]