La Berlinale proposera des trophées non-genrés pour les meilleures interprétations

Les organisateurs du festival de cinéma berlinois ont annoncé leur intention de remplacer les trophées du meilleur acteur et de la meilleure actrice par une mention «non-genrée».

Désormais, l’Ours d’argent pour la meilleure interprétation dans un rôle principal et l’Ours d’argent pour la meilleure interprétation dans un second rôle récompenseront deux personnes, indépendamment de leur genre. Même chose pour les seconds rôles.

«La Berlinale a réorganisé les prix décernés par le jury international du concours. Pour la première fois, les prix de performance seront définis de manière non sexiste. Au lieu des prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice, un 'Ours d’argent pour la meilleure performance dans un rôle principal' et un 'Ours d’argent pour la meilleure performance dans un second rôle' seront attribués de manière non-genrée», ont indiqué les directeurs du festival.

«Nous pensons que le fait de ne pas séparer les prix dans le domaine de l’interprétation en fonction du sexe constitue un signal pour une prise de conscience plus sensible au genre dans l’industrie du cinéma», ont précisé les responsables dans leur communiqué.