Une foire Drag à Paris

Un marché pour créatures, Drag & Queer, va se tenir à Paris, le 13 septembre et proposera diverses animations.

Le premier marché, drag & queer, va débarquer à Paris, le 13 septembre prochain. À l’initiative de la drag-queen Ghost Elektra, il proposera de nombreuses animations à destination de la communauté : ventes d’accessoires, tutoriels, etc. « On tient vraiment à donner de la visibilité aux drag-queens et aux personnes queers en général », a-t-elle souligné lors d’une interview pour le site de Têtu. «C’est [aussi] un moyen de mettre en avant autant les artisans que les artistes.».

La manifestation aura lieu au petit bain (Paris, 13e arrondissement), de 12 à 22 heures, et l’entrée sera gratuite.

Pour mettre en place son évènement, Ghost Elektra a repris le concept de Kinky Christmas Project, célèbre marché fetish à Berlin.

En plus des stands, des performances de drag et une scène ouverte vont avoir lieu. Parmi les intervenants, nous pourrons notamment retrouver la gagnante de Drag Contest, Tweedy Peeve. Des artistes queers et drag qui animent la vie LGBTQI+ parisienne seront aussi à l’honneur.

Point culminant de l’événement, des débats autour des questions autour la communauté drag et LGBTQI+, parmi le plus actuel sur les personnes queer racisées.