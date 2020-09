Vers un beau 30e anniversaire

En chiffres romains, 30 s’écrit avec trois X, d’où le Black & Blue XXX, à ne pas confondre avec des films ou vidéos XXX donc! C’est maintenant devenu une tradition pour le Week-end de l’Action de Grâce canadienne et, en même temps, le Columbus Day aux Etats-Unis, de tenir une série de partys et d’événements avec certains des meilleurs DJs de la planète et de chez nous, avec des spectacles, des chorégraphies, etc. Les dates, les lieux et les DJs invités seront annoncés prochainement. On sait que toute l’organisation est à pied d’œuvre pour pouvoir offrir un autre grand événement de qualité.

«En ce moment même, l’équipe au complet travaille activement pour offrir une très belle édition du 30e anniversaire du Black & Blue. On s’aligne pour une excitante programmation avec des nouveautés», affirme Robert J. Vézina, le président fondateur de la Fondation BBCM qui organise le Black & Blue et le Carnaval des Couleurs.

«Plusieurs grands partenaires sont déjà confirmés», renchérit M. Vézina. L’apothéose de cette semaine d’événements culmine avec l’événement principal et toute sa ribambelle de fêtards, de DJs et d’artistes invités. «Le grand spectacle de l’événement principal en trois parties reflètera les trois décennies de succès du Black & Blue en musique, en costumes et en looks pour représenter les années 1990, 2000 et 2010. Nous sommes bien excités et nous avons hâte de montrer au public ce sur quoi on travaille depuis des mois», continue Robert J. Vézina. On s’organisera pour que le visuel soit des plus agréables avec une allée regroupant les affiches de plusieurs des Black & Blue du passé ce qui rappellera des souvenirs à plusieurs, un peu comme Fugues l’avait fait pour son 30e anniversaire à l’Écomusée du Fier Monde (en 2014) où les gens pouvaient découvrir, en grand

format, les couvertures des magazines.

Pour bien souligner cet anniversaire, le comité orga-nisateur fera deux choses plus spéciales que l’on ne retrouverait pas normalement. D’abord, on aura droit à un «album souvenir» qui sera autant virtuel qu’en

papier, dans lequel pourront s’exprimer les DJ invités, les artistes, les participants, etc.

«On demandera aux gens de s’exprimer et ensuite on choisira des photos, des anecdotes, des commentaires, des vidéos, etc. On fera un tri pour que ce soit le plus représentatif possible de ces belles années du Black & Blue. Par exemple, un DJ pourra nous envoyer un extrait d’une toune qu’il a joué et qui fut emblématique de cette édition-là…

Enfin, il y a plusieurs choses qu’on peut faire. On lance d’ailleurs un appel à tous pour nous fournir ce genre de souvenirs. Ils peuvent communiquer avec nous à [email protected] », indique Robert J. Vézina.

Il y aura aussi la mise sur pied d’un «comité d’honneur montréalais» sous la gouverne de Caroline Rousse.

Non, Caroline Rousse ne revient pas au BBCM, mais l’ex-directrice des communications reprend un peu de service pour cette occasion unique-là. «Ce comité ciblera les gens qui font partie de l’histoire du BBCM et qui y ont contribué, des gens qui ont été significatifs de l’événement au fil des ans», de dire Caroline Rousse. «Ainsi, les partenaires, les directeurs artistiques, les

collaborateurs, etc., feront partie de ce comité d’honneur et ils se retrouveront dans l’album souvenir», dit Robert J. Vézina.

Il y aura aussi un maillage fort amusant avec le Carnaval des Couleurs qui, pour cette occasion, s’étirera jusqu’à la fin de semaine du Black & Blue pour un clin d’œil artistique alléchant! (Lire article à ce sujet) «Nous faisons tout notre possible pour offrir une édition spéciale du Black & Blue», termine le président Robert J. Vézina.

Il faudra donc rester à l’affût des détails et des dates sur le site du BBCM, à savoir si les activités devront être reportées à octobre 2021 étant donné la situation exceptionnelle que nous vivons: bbcm.org ou à [email protected]