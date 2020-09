Des nouveautés sont au rendez-vous !

Tout comme l’an passé, le Carnaval des Couleurs réintègrera son quartier général de la Grande-Place du Complexe Desjardins pour plusieurs jours de conférences, d’animation, de spectacles, etc. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, c’est un festival gratuit destiné à faire le pont entre les communautés LGBTQ+ et les collectivités ethnoculturelles et pour lutter contre le racisme et l’homophobie. En 2019, on avait eu des spectacles flamboyants avec, entre autres les ambassadeurs d’honneur de l’événement, Normand Brathwaite et sa fille Élizabeth Blouin-Brathwaite. Pour la prochaine édition, on en promet tout autant!

«Toute l’équipe œuvre très fort pour présenter une très belle prochaine édition et ce, malgré les circonstances de cette pandémie», déclare Robert J. Vézina, le président fondateur de la Fondation du BBCM qui organise ce Carnaval des Couleurs ainsi que le Festival Black & Blue.

Déjà, on a prévu quatre thématiques pour les conférences et ateliers soit le combat contre l’homophobie et la transphobie ainsi que contre le racisme, la problématique de la haine sur internet et, enfin, les défis touchant les personnes issues des Premières nations. En tout, il y aura quatre jours de programmation et c’est ouvert à tout le monde gratuitement.

«Pour la prochaine édition, il y aura quelques changements et améliorations par rapport aux éditions précédentes, précise Robert J. Vézina. On débute cette année par un grand party un samedi soir, au Complexe Desjardins (sur la Grande-Place), avec des DJ multiculturels et ce, jusqu’à 3h du matin. Et cet événement est entièrement gratuit et ouvert au public. Donc, c’est une nouveauté qui sera appréciée, j’en suis sûr!»

«Notre concept est également d’étirer le Carnaval des Couleurs jusqu’au week-end de l’Action de Grâce canadienne et du Columbus Day américain (donc pendant le weekend traditionnel du Black & Blue) avec une présence amusante dans le Village, au parc de l’Espoir, à la Galerie Blanc, la Place Émilie-Gamelin, etc., avec des animations variées», rajoute Robert J. Vézina.

On s’est même laissé dire qu’il y aura, éventuellement, une sorte de «procession artistique», le samedi soir de la fin de

semaine de l’Action de Grâce, soit dans et/ou autour du Parc Émilie-Gamelin ou même le long de la rue Sainte-Catherine Est, dans le Village… «On travaille sur un projet très intéressant en collaboration avec l’arrondissement Ville-Marie pour la tenue, pendant quelques heures, d’un événement artistique, une sorte de déambulatoire créatif de nuit», de continuer M. Vézina.

«Il y a encore bien des choses à régler, mais ce sera certainement un très bel événement avec plusieurs artistes, troupes et effets spéciaux. Cependant, il faudra voir comment on peut réaliser ce projet avec les restrictions actuelles liées à la pandémie. […]»

La saison automnale oblige, on retrouvera les teintes de vert, de rouge, de jaune et de jaune-oranger lors de cette présentation qui s’annonce des plus colorées! «On veut que ce volet extérieur du Carnaval des Couleurs ait du punch, qu’il ait un impact positif sur le Village, et qu’il ait aussi un impact sur l’ouverture et l’inclusion et qu’il rassemble les communautés LGBTQ+ et les membres des communautés culturelles pour lutter ensemble contre le racisme et l’homophobie puisque c’est toujours l’objectif de ce Carnaval des Couleurs», souligne Robert J. Vézina. La direction artistique des activités a été confiée au créatif Yanick Daigle qui sera à la barre à nouveau pour la prochaine édition.

Évidemment, il faudra suivre tous les fins détails des conférences et des autres présentations sur le site web de l’événement. Les dates officielles seront dévoilées sous peu (selon la décision de tenir l’événement en octobre 2020 ou de le reporter en octobre 2021 en raison de la crise sanitaire) ainsi

que les invités qui prendront part à cette

3e édition du Carnaval des Couleurs.