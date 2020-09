Reitmans célèbre la diversité avec sa nouvelle campagne Portez votre engagement. Créée en collaboration avec l’agence montréalaise Cossette, la campagne met en valeur sept femmes canadiennes qui promeuvent d’importants changements au sein de leurs communautés. Leurs histoires personnelles sont des témoignages de courage, de persévérance et de victoire. Ce sont ces récits inspirants qui nous guident vers le partage d’une profonde expérience commune ancrée dans l’émancipation, et ultimement, dans la véritable acceptation de soi.

La campagne Portez votre engagement souligne les valeurs fondamentales de Reitmans: l’inclusion, la diversité et l’authenticité. Elle met en lumière des femmes qui célèbrent la diversité corporelle, ethnique et d’orientation sexuelle. Son message principal: lorsque les femmes se valorisent et se soutiennent mutuellement, elles peuvent tout accomplir. «La campagne vise à illustrer la force et la confiance des femmes par le biais de sept ambassadrices authentiques. La cliente Reitmans peut s’identifier à ces sept femmes qui s’efforcent de construire une société meilleure pour tous », ajoute Jackie Tardif, présidente de Reitmans. «L’objectif derrière cette campagne est d’aider les femmes à être confiantes afin qu’elles puissent s’accepter elles-mêmes, une qualité importante à posséder lorsque nous souhaitons faire valoir nos convictions.»

Parmi les personnalités choisies, notons la chanteuse torontoise Jully Black et la chanteuse québécoise Ariane Moffatt, qui militent pour les droits de la communauté LGBTQ + ainsi que la «Queen of the North» Brooke Lynn Hytes, la première drag-queen canadienne à participer à l 'émission RuPaul's Drag Race.

Chaque ambassadrice a participé à la création d'un T-shirt qui représente sa voix, ses valeurs et sa vision de la diversité. Les T-shirts sont disponibles au prix de 29,90 $ en magasin et en ligne. Reitmans s'engage à remettre 10 000 $ à chaque organisme choisi par les sept ambassadrices. Le lancement de cette campagne est soutenu par une stratégie marketing 360o à travers plusieurs canaux, en passant par l'affichage en magasin, les baladodiffusions, une couverture médiatique, la publicité extérieure, étendre des médias sociaux jusqu'au contenu organique qui rassemble la communauté #ReitmansVraimentVous. Chaque canal redirige les clients vers une entrevue avec l’une des sept femmes sous forme d’une baladodiffusion animée par Chris Bergeron. Chaque ambassadrice partage son histoire, explique le concept derrière son T-shirt et présente la cause soutenue.

Cette campagne est née grâce à un groupe de personnes extraordinaires. Parmi celles-ci, la photographe de mode Geneviève Charbonneau, la comédienne et productrice canadienne Monia Chokri qui a réalisé la vidéo de la campagne, la chanteuse multidisciplinaire Obi-Cris Anachnid et sa musique, sans oublier l’artiste et le produit Annie Sama.