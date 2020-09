Coup de cœur pour… Charles

Le sac Charles est tout ce qu’il y a de plus tendance, pratique et raffiné. Sa forme rappelle la mode des années 1970 et l’emploi de sac chez la gente masculine. Charles pour Charles Aznavour, son immense succès à cette époque… et le côté nostalgique de ses chansons. Ce sac se porte à l’épaule et en bandoulière. Sa fabrication lui confère toute son unicité et est un gage de qualité supérieure. Ce sac complétera votre look avec une élégance toute contemporaine. Sac semi-rigide en cuir, rabat doublé en cuir et bouton pression.

INFOS | Prix : 240 $ • madamesac.ca

Ou à la boutique, rue Atateken, sur rendez-vous seulement : 514-917-1850