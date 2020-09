3 titres pour découvrir le phénomène queer!

Encore peu connu du public, MERLOT est le phénomène R&B à découvrir à travers trois premiers titres prometteurs : Bad For You, Sunrise et The Fall.

Bad For You

« I might like you, but I like me better ».

Voilà comment MERLOT fait les présentations dès la première phrase de son premier simple «Bad For You», sorti en 2018. D'abord passionné par le saxophone, le jeune artiste originaire de la Floride s'émancipe réellement lors de son déménagement à New York, où il évolue dans le monde de la nuit queer. « J'ai écrit cette chanson l'hiver dernier quand j'étais à Los Angeles pour travailler avec un producteur avec lequel je travaillais très étroitement depuis quelques années maintenant. Les paroles de la chanson sont un va-et-vient, une danse chaude et froide. Je parle d'être supplié de rester tout en ayant besoin de partir, le tout avec un air d'éloignement et de distance » expliquait au magazine new-yorkais PaperMag, le chanteur qui souhaite bousculer les codes. Une première introduction brillante et prometteuse, mêlant pop, soul et R&B avec un sens certain de la mélodie et une superbe voix de velours.

Sunrise

Passionné de jazz qu'il étudie, MERLOT est aujourd'hui bien décidé à bousculer le paysage musical avec ses chansons sensuelles et sa personnalité riche et passionnante. Influencé par Marvin Gaye, Anita Baker ou Donny Hathaway, le chanteur dont le visage rayonne avec ses tâches de rousseur veut mettre le visuel et le message au premier plan dans son art. « J'ado-rerais sortir des clips musicaux innovants et à gros budget qui défient les normes sociétales du genre binaire et de la sexualité. Je veux fusionner la mode, la vie nocturne et la musique et en faire quelque chose de provocateur et plus grand que nature. J'ai hâte de montrer au monde ce que Merlot est capable d'accomplir » lance-t-il, conscient qu'il peut conquérir le monde. Son deuxième simple «Sunrise», qu’il décrit comme la « grande sœur bitchy » de «Bad For You», est sorti pour la fierté en juin 2019. Vous l'aurez compris à travers les paroles « We can do what we do when it feels right / But I need you to leave when the sun rise » ou « I don't wanna get to know you better / I don't wanna give it all I got / I like the way that you don't know my name », il se remémore une rencontre sans lendemain qui s’est tout de même bien déroulée. Laissez-vous embarquer par sa ligne de basse imparable !

The Fall

Si le premier album que MERLOT a acheté dans sa vie est «Get Lifted» de John Legend, à quand la sortie du sien ? Pas pour tout de suite visiblement tant l'artiste souhaite ne pas précipiter les choses et faire les bons choix pour installer son univers. « J'ai un catalogue de simples à ce stade, et lentement mais sûrement, ils verront tous le jour. Je prends mon temps parce que je veux rendre justice à chacun d'eux, et je ne veux qu'aucun d'entre eux paraissent précipités » confiait-il récemment au magazine Out. Un an après «Sunrise», MERLOT a ainsi franchi un cap avec «The Fall», doté d'un véritable clip. Sous les stroboscopes et les néons, l'auteur-compositeur et interprète, ongles vernis, fait éclore son talent au grand jour dans la vidéo de ce titre de pure dévotion, à la fois sombre, dansant et enivrant.