Des créatures de Rupaul Drag Race dans le nouveau clip de erasure

Erasure a mis à l’honneur une dizaine de candidats de Rupaul’s Drag Race dans son nouveau clip, Nerve of Steel. En ce sens, le duo britannique et ouvertement gai célèbre ainsi une véritable messe musicale queer et glam haute en couleurs dans son dernier titre vidéo Nerve of Steel.

«C’est mon titre préféré de l’album», a confié Andy Bell, un des interprètes. «Je suis honoré de voir que tout.es nos ami.es LGBTQIA+ nous ont aidés avec cette vidéo pleine de joie. Merci d’avoir créé une si jolie œuvre d’art!», s’est-il réjoui.

Nerve of steel fait partie d’un album de dix titres, The Neon, qui est sorti, le 21 août. Tout au long de la vidéo, nous pouvons notamment apercevoir les drag-queens Raja, Morgan McMichaels, Detox, Mayhem Miller, Nina West ou encore Widow von Du. À leurs côtés, les emblématiques icônes Amanda Lepore, égérie de David LaChappelle, mais aussi Candis Cayne, actrice pionnière de la visibilité trans à la télé, ont eu droit à une apparition. Un véritable cocktail digne d’une composition musicale signé Brad Hammer.

Kiesza en dominatrice pour «Love me with your Lie»

S’appuyant sur une gamme d’influences des années 80 et mettant en valeur l’habileté de Kiesza en tant qu’autrice-compositrice – qui a notamment écrit pour Duran Duran, Jennifer Lopez, Gorgon City, Rihanna et Kylie Minogue – sa chanson Love Me With Your Lie s’impose, tout simplement.

Elle vous offre une belle chanson, une musique pop des plus authentiques qui ne peut que vous plaire. Grâce à son nouvel album Crave dans laquelle la chanteuse originaire de Calgary évoque quelques expériences qui ont changé sa vie, Kiesza pourrait bien reprendre sa place légitime sur la scène électro-pop mondiale. 6