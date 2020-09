Un guide… hot!

RÉZO lance le Guide HoT, un nouvel outil destiné aux hommes trans et aux personnes transmasculines du Québec qui ont des relations sexuelles et/ou affectives avec d’autres hommes (gais ou bis), et aux personnes professionnelles qui desservent ces communautés afin de démystifier les réalités vécues par ces dernières.

Le projet de création de ce guide est né de la volonté de documenter les réalités vécues et de proposer une ressource fiable pour démystifier les enjeux vécus par les hommes trans et les personnes trans-masculines.

On peut dire que c’est la première fois qu’il y a un tel guide par et pour les hommes trans. Une enquête en ligne a mené à la participation surprenante de plus de 70 personnes qui voulaient s’exprimer. Ainsi «ces personnes ont été très impliquées dans le projet, elles ont participé pleinement à voir et lire les textes, à donner leur opinion sur les photos», explique Étienne Chamberland, intervenant de proximité à RÉZO. «On leur a demandé ce qu’elles voulaient et on a eu une très belle réponse qui allait au-delà de nos espérances.

« Ce projet s’inscrit dans les orientations stratégiques en vue d’améliorer l’inclusion. […] Jusqu’à présent, on n’avait pas visé cette clientèle-ci, mais on savait qu’il y avait un besoin», dit Alexandre Dumont Blais, codirecteur général – communications et ressources. «On a senti chez eux ce besoin d’être inclus, poursuit Étienne Chamberland. C’était une découverte pour eux qu’on pouvait répondre à leurs besoins ainsi.»

Mais à quoi sert au juste ce Guide HoT?

«Il se veut un outil d’éducation et de sensibilisation, lisible d’un côté pour les hommes trans et les personnes trans-masculines et, de l’autre côté, pour les personnes cisgenres désireuses d’en apprendre davantage sur les réalités trans. Il est notamment question de santé sexuelle et des moyens de prévention adaptés. Enfin, il permet de sensibiliser les hommes cisgenres qui aiment les hommes aux réalités des personnes trans afin de favoriser leur inclusion dans le milieu gai», de poursuivre Étienne Chamberland.

Ce Guide HoT est donc en deux parties, d’un côté il s’adresse aux gars trans et, de l’autre, aux gars gais cis qui, eux aussi, peuvent se poser un tas de questions sur les hommes trans et les préjugés que l’on peut avoir à leur égard, comme le fait de penser qu’un gars trans «n’est pas un vrai gars»!

On y parle donc d’estime de soi, de drague, de prévention aux ITSS (Infections transmissibles par le sexe et par le sang), de consommation de drogues, des chirurgies, des hormones, du milieu des bars et des saunas, etc. On y aborde aussi la question des préjugés qui sont véhiculés dans un sens comme dans un autre. Sans détours, on discute aussi de pénétration… «[…] Et si l’érection est si valorisée dans les cultures sexuelles gaies, elle est aussi une source d’anxiété et de questionnements pour beaucoup de gars cis: «pourquoi je ne bande pas / pas assez / pas assez longtemps», etc. Dans ce cadre, les gars trans ont souvent plus d’options, ce qui ravira vos partenaires».

«Nous voulions un guide pour tout le monde, donc on a utilisé un langage simple, qui n’est ni médical ni universitaire», rajoute Étienne Chamberland. Ce guide fait partie des activités de développement de RÉZO qui est partenaire de l’Alliance Avancer/Advance composée de groupes communautaires reconnus partout au Canada qui travaillent pour la santé et le mieux-être des hommes gais, bisexuels, trans, queer, etc. «C’est un financement sur cinq ans dans le cadre de cette alliance, et nous sommes à la 4e année, donc on voulait développer ce secteur-là plus spécifiquement», indique Alexandre Dumont Blais.

Pour l’instant, le Guide HoT est en ligne, mais au cours de l’automne, il sera imprimé et distribué. «Éventuellement, on aimerait le traduire en espagnol et en anglais…»