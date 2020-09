Les collections automnales commencent tranquillement à faire leur apparition et c’est définitivement un moment fort de l’année! La mode d’automne cette année offre des couleurs en vogue chaleureuses, les motifs plus élégants reviennent et les possibilités de look sont multiples.

La nouvelle collection d’automne de RW & CO. est non seulement vraiment belle et pratique, mais la campagne qui accompagne cette nouvelle collection braque les projecteurs sur 13 Canadiens.nes inspirants.es, qui incarnent le style et la résilience, d’un océan à l’autre. Des personnes comme Ashley Callingbull, une superbe mannequin et activiste pour les Premières Nations, et Bastien Poulain, entrepreneur fondateur de 1642 Colas, qui est un homme d’affaires ouvertement gai. Originaire de la Bretagne, le rêve de Bastien l’a mené jusqu’à Montréal où personne ne pensait qu’une entreprise de sodas locale décollerait. Bien partie, la croissance de l'entreprise locale a pris encore plus d’envol avec la collaboration des Dragons.

Vous pouvez découvrir tous.tes les ambassadeurs.trices sur le site de RW & CO.