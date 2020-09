Glamping tout près de Montréal

L’expérience a été surprenante! On entre dans une tente gonflable en forme de bulle. On se retrouve dans une chambre. On se glisse sous les draps et, couchés sur le dos, on a les yeux rivés au plafond transparent, nous donnant l’impressionnant de dormir dehors en pleine forêt. Incapable de fermer les yeux tellement le spectacle est éblouissant à voir les étoiles et les arbres immenses. C’est une des belles surprises qui vous attend chez Espaces Expérienza, à une heure de Montréal.

« Nous ne sommes pas un camping ni un bed and breakfast. Pas un spa, ni un bar ou un restaurant. Nous sommes tout ça à la fois! », me lance Alex Martin, le propriétaire de l’endroit. Et il a raison. C’est du camping de luxe, du glamping. À défaut de pouvoir voyager à l’étranger, l’été 2020 aura été celui du tourisme au Québec. Et c’est via des amis que j’ai découvert Espaces Expérienza, ouvert à l’été 2019. « J’étais avec mon chum au Mexique, quand on a vu qu’il y avait ce spa à vendre dans Lanaudière, me raconte Alex. À notre retour au Québec, on est allé visiter l’endroit et on est tombé en amour avec le lieu. »

Pour une escapade d’une ou plusieurs nuits, l’endroit a tout pour plaire. En plus des chambres dans l’auberge, on peut dormir dans une des Cozy bubbles (tentes gonflables) ou encore dans une des deux charrettes au milieu des arbres. Sur le site, trois bassins d’eau (chaude et froide) accueillent les visiteurs à la recherche de calme dans cet endroit qui borde la rivière l’Assomption. Pendant la chaude saison, il est possible de réserver un panier de pique-nique incluant le repas et une bouteille de rosé et d’aller luncher sur le bord de la rivière. Apaisant et magnifique.

Alex se débrouille très bien en cuisine. Lui, qui avait un restaurant dans le Vieux-Terrebonne, a lancé en 2008 une entreprise spécialisée dans la vente de vinaigrettes et de mélanges d’épices : Méchant Mix. Épicurien de nature, Alex cuisine lui-même les repas chez Espaces Expérienza.

Hiver 2021

Il faut savoir qu’à partir du 12 octobre prochain, les bassins d’eau extérieurs et les tentes seront fermés jusqu’au retour de la chaude saison, en mai ou juin 2021.

Pendant l’hiver, Alex offrira à nouveau cette année son forfait « Mon chalet, mon chef ». La formule est simple: des amis ou couples sont invités le temps d’un week-end à partager du bon temps dans l’auberge. Alex est lui-même à la cuisine et prépare le cocktail de bienvenue avec quelques amuse-bouches. Le forfait comprend aussi le souper et le déjeuner au petit matin. Un sauna sec est disponible. Il faut réserver trois ou quatre chambres. Mon petit doigt me dit que les réservations vont rapidement s’envoler tellement il fait bon se retrouver dans cet endroit convivial. Et ce n’est disponible que de janvier à avril.

INFOS | Espaces Expérienza experienza.ca

514-237-6045 Saint-Félix-de-Valois