Riche d'histoire, l'Auberge des Glacis, située dans un ancien moulin à farine,

vous propose des chambres au cachet unique et une table gourmande concoctée

avec plus de 70 produits de la région de la Chaudière-Appalaches.

L'Auberge des Glacis a reçu la mention Best of the Best, du classement Travelers'

Choice 2020, se classant parmi le «1%» des meilleurs établissements au Monde.

Ce choix du public a évidemment ravi l’équipe qui célébrait ses 14 ans en aubergisme.

46 Route de la Tortue, L'Islet, QC G0R 1X0, T. 418-247-7486