Pédaler à travers l’immensité!

Un lac démesuré au détour de champs à perte de vue, une brise marine pour dompter le soleil de midi et des arrêts gourmands pour vous donner le carburant nécessaire afin de continuer à découvrir toute la beauté de notre région, voilà une journée typique sur un vélo à explorer le Lac-Saint-Jean. Vous retrouverez dans cette belle région les activités pour faire de votre tour à vélo une expérience inoubliable. Alma, c’est le point départ pour votre aventure sur la Véloroute des Bleuets pour faire le tour du lac Saint-Jean à vélo.

La Véloroute des Bleuets. Un circuit en boucle de 256 km qui prend son départ dans la vibrante ville d’Alma et qui vous fait voyager à travers des plaines et des champs agricoles, des forêts et des rivières et évidemment, l’incontournable lac Saint-Jean.

Une façon de vivre Alma Lac-Saint-Jean autrement. À partir d’Alma, profiter de tous les services à proximité, le stationnement gratuit avec surveillance et une navette de bagages sur demande, il ne vous reste plus qu’à rouler et à vous laisser porter par le bruit de vagues. Un parcours accessible, facile et gratuit qui vous permet de décrocher et de vous immerger dans la nature tout en visitant pas moins de 15 municipalités phares, une communauté montagnaise de la région et le magnifique parc national de la Pointe-Taillon. Une expérience unique. En plus d’avoir une vue imprenable sur la région et de la parcourir différemment, il est possible d’organiser un séjour thématique avec nos forfaits. Fatbike et vélo de montagne. Oubliez le bruit des voitures, l’ennui du trafic du matin, l’odeur de la ville. Ouvrez plutôt les yeux sur des sentiers de vélo en forêt qui vous mènent tout droit vers des sommets inespérés d’Alma Lac-Saint-Jean, des paysages à couper le souffle et des parcours chargés en adrénaline. Respirez l’odeur d’épinette mélangée à la terre et mettez votre stress en veille : ici c’est synonyme de vacances et d’aventure.

Fatbike et vélo de montagne : tourismealma.com