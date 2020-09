Situé en bordure de la rivière Rouge, le Domaine La Marieuse vous offre des chalets confortables, douillets et chaleureux pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes. Chaque chalet est équipé de draps et de serviettes, de même que tout le nécessaire à la préparation de vos repas préférés. Aussi, un BBQ est mis à votre disposition tout au long de l'année. L’alimentation en eau potable provient d’un puits et chaque chalet est muni d’un chauffe-eau. Vous n'avez qu'à apporter votre nourriture, vos boissons et effets personnels, gilets de sauvetage, serviettes et chaises de plage. Vos animaux de compagnie sont aussi les bienvenus!

INFOS | www.domainelamarieuse.com T. 844 732-6804