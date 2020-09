Une expo virtuelle d’œuvres de Langdon’Art

L’exposition de peintures créées par l’Artiste LangdonArt prendra la forme virtuelle et sera présentée du 28 septembre au 11 octobre 2020 sur le site de la Galerie 2456 (à la section expo en cours). Il vous est également possible de miser sur vos œuvres favorites via un encan virtuel sur le site iCollector ; Et pour le reste de l’année 2020, le galeriste Hervé — l’agent de LangdonArt, tient une collection d’œuvres à apprécier sur le site de la Galerie Le Hangart. Avec ses 65 ans de carrière, LangdonArt, continue de créer pour vos découvertes et pour votre plaisir ! Le genre avant-gardiste de cet artiste enrichit nos vies, nous fait réfléchir, nous fait rêver, et nous mène au partage et à la découverte de ce bonheur visuel créé pour nous toutes et nous tous. Les peintures originales créées par LangdonArt sont uniques. Pour chaque peinture en découle deux paysages différents pour démontrer que durant la pandémie, « le Monde à l’Envers, LangdonArt le fait à l’Endroit » afin de donner du courage et de la joie !