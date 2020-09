Une aga virtuelle

«L’Assemblée générale annuelle (AGA) aura lieu le mercredi 23 septembre, et elle sera virtuelle», annonce Thierry Arnaud, le président de la Chambre de commerce LGBT du Québec. «En raison des consignes de distanciation sociale et pour accueillir une trentaine de personnes, cela nécessiterait la location d’une salle de 400 m2. Que ce soit par Zoom ou Cisco-Webex, la formule virtuelle permet de rassembler via l’internet au moins une cinquantaine de personnes pour un coût moindre», détaille-t-il.

Le Comité Éthique & Gouvernance du conseil d’administration (CA) a la charge d’organiser l’évènement et de mettre en place le système interactif de questions-réponses, et de votation pour les postes ouverts cette année au CA. Leur proposition devrait être connue au début du mois de septembre. Selon Thierry Arnaud, la convocation à l’AGA est envoyée fin août/début septembre, avec l’appel aux candidatures. L’accès à l’AGA est gratuit, bien sûr, mais il faudra toutefois s’inscrire pour y participer. Une confirmation et les conditions d’accès seront alors communiquées via internet aux participants. «Réunissant actuellement une douzaine de personnes, le Conseil d’administration doit être constitué de 9 à 15 membres élus pour un mandat de 2 ans. Le CA renouvelle tous les ans une partie de ses administrateurs. Les personnes intéressées devront alors faire parvenir leur CV et une lettre de motivation», précise-t-il.

Une table ronde sur l’héritage entrepreneurial

«La Chambre existe pour favoriser les rencontres professionnelles et les relations entrepreneuriales», explique son président. «Or, la pandémie actuelle a placé nos activités en dormance relative, ce qui pénalise, ne nous le cachons pas, l’intérêt d’un éventuel administrateur. Parallèlement, nous sommes en cours de migration du site web de la Chambre vers la plateforme Yapla, une plateforme équipée d’un logiciel CRM (Computer Relationship Management). La plateforme de cette entreprise montréalaise intègre les relations à la clientèle (échéanciers, télépaiements, facturations, etc.) ce qui simplifiera la gestion autant des finances que des adhésions.»

À l’instar de "Résilience 2020", la table ronde en vidéo-conférence via Cisco Webex, sur le marché immobilier en juillet dernier, la Chambre de commerce prépare une nouvelle table ronde: La planification successorale des entreprises. «La vague des baby-boomers qui se retirent peu à peu des affaires nous arrive sans crier gare», avance Thierry Arnaud. «D’ici 10 ans, pas moins de 60 000 entreprises familiales au Québec changeront de mains. Serons-nous prêts pour résister à ce tsunami ? Notre table ronde devrait pouvoir répondre à cette question…»

Hommage à Michel Dumont

«La Chambre de commerce LGBT du Québec tient à rendre un hommage particulier et sensible au grand homme de théâtre Michel Dumont qui nous a quitté au mois d’août», ajoute le président Arnaud. «Nous avons eu le grand honneur de sa présence et de son action comme président du jury Phénicia 2018. Un homme affable et courtois, souriant et plein d’humour, ouvert à la discussion et à l’écoute… et très patient, car présider un jury Phénicia en demande beaucoup.»

Fort de son expérience analytique des personnages et des textes qu’il avait incarnés ou dirigés, son approche extérieure à la communauté LGBT et son intelligence relationnelle avaient su apporter le recul nécessaire pour départager nos réflexions de nos émotions et équilibrer subjectivité et réalisme. La CC-LGBT-Q présente ses plus profondes condoléances à la famille de Michel Dumont et à ses proches, ainsi qu’à la grande famille des artistes et du théâtre. Lors de cette même édition 2018 du Gala Phénicia, la Chambre de commerce avait par ailleurs honoré un autre grand homme du théâtre québécois en remettant la récompense suprême, le Grand Phénicia, à Michel Tremblay. Un rendez-vous sur l’Olympe…

Un séjour de rêve à moindre coût ?

Dans le cadre d’un nouveau partenariat avec la CCLGBTQ, Estérel Resort offrira aux membres de la Chambre de commerce un rabais de 30% pour les nuitées du dimanche au jeudi, entre le 8 septembre et le 18 décembre. Plus d’infos sur esterel.com/