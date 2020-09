YOU BROUGHT ME THE OCEAN

Une bande dessinée d’Alex Sanchez et Julie Maroh dont l’action se déroule au Nouveau-Mexique, juste en périphérie d’un univers peuplé de super-héros et de super-vilains puisés à même les écuries de DC Comics.



Jake est fasciné par l'océan alors qu'il ne l'a jamais vu. En fait, il ne sait même pas nager puisque sa mère craint que, comme son père, il s'y noie. Peut-être est-ce en raison de cet interdit, mais toujours est-il que celui-ci souhaite devenir océanographe. Sa meilleure amie, Maria, est contrariée par cet engouement puisqu'elle préférerait qu'il demeure dans leur petit village et qu'il se décide enfin à lui avouer sa flamme.

Mais l’appel de l’eau n’est pas le seul secret que cache Jake. En effet, ce dernier est habité par d’autres désirs, en particulier celui qui porte son regard vers Kenny qui non content d’être séduisant est également le meilleur nageur de l’équipe de natation de l’école. Seul problème: Kenny affiche ouvertement son homosexualité et subit l’ostracisme de ses pairs; Jake craint donc de vivre les mêmes tourments s’il lui est associé. Pourtant, la fascination exercée par Kenny sera plus forte et amènera Jake à réaliser que sa capacité à l’aimer n’est que l’un des pouvoirs qu’il détient.

Une bande dessinée saluée par la critique, tant au niveau d’un scénario extrêmement nuancé que dans la magnificence de ses dessins. Tout à fait la BD que l’on aurait souhaité avoir entre les mains à l’adolescence et qui nous remue tout autant le cœur une fois adulte.

INFOS | / Alex Sanchez et Julie Maroh. Burbank, CA. / DC Comics, 2020. 119p.