Les secrets de Saint-Joseph

L’action débute en juin 1940, dans la région de Trois-Rivières où Germain Lalancette, 17 ans, doit débuter son noviciat. Non pas que la prêtrise lui semble irrésistible, mais c’est après tout le devoir de chaque famille de garnir les rangs de l’Église bien qu’il aurait préféré demeurer sur la ferme ancestrale.

Il n’a cependant pas l’esprit tranquille: le bouillonnement de l’adolescence a éveillé en lui des émotions qu’il ne s’explique pas, notamment au regard d’un ami d’enfance, Armand. Le noviciat avec un enseignement qui occupe largement son esprit et des vœux de chasteté qui se pointent à l’horizon semble donc la solution pour apaiser l’appel de la chair.

Il n’est cependant pas le seul à se diriger vers Trois-Rivières puisqu’un convoi de prisonniers de guerre allemands y sera détenu et parmi ses derniers se trouve le blond et athlétique Vinzenz. Et chaque semaine, lors de la livraison des vivres dont Germain à la garde, il est confronté à cet homme pour qui, bien que les échanges soient limités, il ne peut s’empêcher de ressentir des émotions qui l’effraient et le fascinent à la fois. Jusqu’au jour où le jeune Allemand lui présente une requête qui amène Germain à prendre une décision qui changera à jamais la vie des deux hommes.

Diane Rabouin dépeint adroitement le contexte social propre à cette époque, qu’il s’agisse des tensions que le conflit mondial génère au sein de la population canadienne-française, l’omniprésence de l’Église dans la vie de tout un chacun et le désir de plusieurs de s’extirper de ce carcan religieux. Bien que l’intrigue semble laisser poindre une conclusion rose bonbon, l’auteure fait preuve d’ingéniosité et évite les clichés scénaristiques habituels.

Le récit aurait sans doute bénéficié d’un développement plus important des relations de Germain avec certains des autres protagonistes, ce qui aurait permis d’étayer certains de ses choix. Malgré ce bémol, la lecture n’en demeure pas moins prenante et permet d’explorer un pan rarement évoqué de notre histoire. Quels sont les secrets de Saint-Joseph? C’est dans la conclusion qu’ils vous seront révélés. 6

INFOS | / Diane Rabouin. Lanoraie: Éditions de l’Apothéose, 2020. 219p.