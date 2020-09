Alvarinho Arca Nova

Sociedad Agricola Quinta das Arcas,

VR Vinho Verde-Minho (Portugal) 2018

Code SAQ : 14375348 • 21,80$

Un nez qui fait revirer les yeux à l'envers, avec ses exotiques parfums de rose et de muscat. On s'attend à une bouche toute aussi capiteuse, mais c'est plutôt une bouffée de fraîcheur qui nous est offerte. C'est aussi assurément fruité, avec une très légère amertume. En fait, le mot qui me vient pour décrire ce vin c'est jovial. Un vin de bonheur qui a été délicieux avec des crevettes à l'orange, des légumes grillés sur le barbecue, et la salade césar de Pat, le père de Balou.