Boschendal Méthode Cap Classique brut

Boschendal Wines, WO Western Cape(Afrique du Sud)

Code SAQ : 13631864 • 25$

L'industrie vinicole sud-africaine a été très malmenée par la pandémie. Déguster ces jolies bulles : voilà une façon de l'aider un peu, tout en vous faisant un petit velours. Des bulles très fines apportent vers vos narines des notes évocatrices de champagne festif. Des notes de zestes d'agrumes, d'abricots, et de pâtisserie le dimanche midi. La bouche est souple et fruitée, avec en prime une fine amertume de pâte d'amande. Il y a même une certaine salinité en finale. Quel régal! J'aime beaucoup sa texture quasi satinée. On dit que c'est un vrai péché avec des fraises. Moi je l'imagine avec des pétoncles poêlés, ou comme prélude à une nuit torride...!6