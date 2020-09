Pinot noir Le Grand Clos

Clos Jordanne,

VQA Péninsule Niagara, 2017

Code SAQ : 14222886 • 45,50$

Quel vin plein de charme et de grâce! J'ai été ravi par son nez qui vous propose un fort joli bouquet floral, avec d'exquises petites notes de cerises rouges et d'un soupçon évanescent de cannelle. Et que dire de cette bouche toute en finesse, pleine de fraîcheur, avec de délicieux accents de fruits rouges. C'est un vin qui ferait verdir d'envie une perle, tant il est parfaitement rond, sans la moindre aspérité. Servi un peu rafraichi, il s'épanouit peu à peu dans votre coupe. Il fera une délicieuse harmonie avec un magret de canard, des saucisses italiennes, ou une volaille avec sauce aux

petits fruits.