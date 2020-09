Cabernet sauvignon Ménage à trois

Folie à Deux Winery, AVA Californie, 2018

Code SAQ : 10709152 • 16,75$

Voilà un incontournable pour bien des Québécois(es). Eh bien attachez votre casque de bain, car il a fait un virage de style assez remarquable! On est passé d'un assemblage de cépages à un vin de cabernet sauvignon issu d'agriculture raisonnée, sans OGM! Un vin végane dont on a réduit presque de ¾ la quantité de sucre! Bon, rassurez-vous, on retrouve quand même une belle maturité de fruit en bouche, et des notes boisées, mais c'est pas mal plus dosé qu'avant, plus harmonieux, selon moi. Il devient ainsi, un bon compagnon pour davantage de plats, comme du fromage de chèvre aux figues sur craquelin, une tapenade, et toujours le bon gros steak au poivre. Et admirez son nouveau prix attrayant!