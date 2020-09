Xavier Dolan dévoile trois nouveaux projets, dont un film d’horreur !

Absent des écrans depuis la sortie de Matthias et Maxime l’année dernière, Xavier Dolan ne s’est pas tourné les pouces. Il a profité de cette période pour travailler sur ses prochains projets. Le cinéaste prépare une mini-série et deux nouveaux films.

Après une (petite) pause suite à la sortie coup sur coup, en 2019, de Ma Vie avec John F. Donovan (son premier film hollywoodien) et le plus intime Matthias et Maxime, Dolan reprend du service en tant que réalisateur. Le cinéaste et acteur extrêmement prolifique (8 films en 10 ans, rappelons-le) a déclaré, dans une interview accordée au magazine i-D, qu’il travaillait actuellement sur trois projets de réalisation.

Entre temps, il a tourné un film en tant qu'acteur, interprétant le rôle de Raoul Nathan dans Comédie humaine aux côtés de Vincent Lacoste, Cécile de France, Gérard Depardieu, Jeanne Balibar et Benjamin Voisin (que l’on découvrira très bientôt dans le film Eté 85 de François Ozon):

«Le réalisateur Xavier Giannoli m’a approché et m’a dit qu’il voulait que je joue le rôle de Nathan Raoul dans le film. Je n’ai pas beaucoup d’offres en tant que comédien, alors j’étais très excité.»

Trois Dolan pour le prix d'un

Le réalisateur de 31 ans prépare donc une mini-série de quelques épisodes en adaptant la pièce de théâtre La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé de Michel Marc Bouchard. Ce dernier avait signé, en 2009, Tom à la ferme, un succès sur les planches, qui sera adapté et incarné par le jeune réalisateur cinq ans plus tard. C'est donc une nouvelle collaboration qui se profile entre le dramaturge et le cinéaste. Présentée au Théâtre du Nouveau Monde à Montréal en 2019, la pièce La nuit où Laurier Gaudreault s'est reveillé, mise en scène par Serge Denoncourt, avait été grandement saluée par la critique.

L'histoire s'intéresse au destin d'une famille qui se réunit autour du cadavre de leur mère dans la morgue d'une petite ville de Québec. Parmi les membres de cette tribu, Mireille, thanatopractrice de renom, retrouve les siens après dix ans d'absence et revient embaumer celle qui lui a donné la vie. Des tensions apparaîssent peu à peu entre les endeuillés et un souvenir refait surface : à l'âge de douze ans, Mireille, insomniaque, est entrée dans la chambre de Laurier Gaudreault. Ce qu'elle a vu changera le cours de sa vie et celle de ses proches. Dès la lecture de cette intrigue, il est facile de retrouver de nombreux thèmes propres à l'univers de Xavier Dolan, comme les conflits humains, la mort, le retour au sein du cocon familial et la figure maternelle.

Outre cette série, il travaille sur un drame social dont on ne sait pas grand chose à date et, une première pour lui, un film d'horreur se situant au début du XIXe siècle.

Toutefois, étant donné les circonstances actuelle, il va falloir attendre encore un peu. La crise sanitaire actuelle semble reporter ses projets à plus tard?: