Pour les longues soirées de cette rentrée qui s’annonce (comme l’été qu’on vient de traverser) pour le moins étrange… nous avons pensé vous proposer quelques films de passage à l’âge adulte à voir ou à revoir.





BEAUTIFUL THINGS de Hettie MacDonald (1996)

Dans la banlieue londonienne, deux adolescents se morfondent. Jamie est rejeté par ses camarades de classe et sèche les cours. Ste est maltraité par son père et son frère. Pour échapper à la violence des siens, Ste trouve fréquemment refuge chez Jamie et sa mère. Peu à peu, les deux garçons se rapprochent et tombent amoureux, au rythme des chansons de Mama Cass qu’idolâtre leur excentrique voisine. D’abord caché, leur amour finira par éclater au grand jour dans un coming-out final d’anthologie…

Avant de devenir un film mythique pour une génération de gais, Beautiful Thing fut une pièce de théâtre à succès (montée à Montréal au Théâtre du Rideau Vert). Son jeune auteur, Jonathan Harvey cherchait à bousculer les préjugés, encore tenaces à l’époque, en donnant une image positive et ouverte de l’homosexualité. Résultat: un conte de fées urbain où l’amour finit par l’emporter sur le regard des autres, la magie sur la dure réalité d’une vie en banlieue. Et surtout, le film qu'en a fait Hettie MacDonald permet à chacun une identification pleine d’espoir. Certainement l’un des plus touchant films sur les amours adolescentes.