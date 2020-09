Pour les longues soirées de cette rentrée qui s’annonce (comme l’été qu’on vient de traverser) pour le moins étrange… nous avons pensé vous proposer quelques films de passage à l’âge adulte à voir ou à revoir.





LES FILLES DU BOTANISTE de Dai Sijie 2006

Dans la Chine des années 80, les tabous ne sont pas tous levés. Le cinéaste et écrivain Dai Sijie nous amène vers le jardin de l'austère professeur Chen, botaniste de renom, un homme secret et père autoritaire qui vit sur une île qu'il a transformée en jardin luxuriant. Il prend comme stagiaire Li, une jeune orpheline qui va se lier d'amitié – et plus, car affinités – à An, sa fille à l'âme solitaire et au caractère obéissant. An va faire découvrir à Li les secrets des plantes, les beautés de la nature et l’amour. Avec Les filles du botaniste, Dai Sijie raconte en poésie la naissance d’un amour interdit, au milieu de paysages verdoyants et de grands espaces qui rappellent Brokeback Mountain et la relation tout aussi risquée des cow-boys d'Ang Lee.

Le film nous donne à voir des scènes d'une rare sensualité entre deux êtres qui s'aiment dans un paradis perdu, en dehors du temps, comme suspendu dans l'espace. L'amour des deux jeunes femmes est filmé avec énormément de pudeur, de tendresse et de respect, et les corps sont bien joliment dévoilés et mis en valeur, véritable œuvre d'art avec des jeux d'ombres et de lumière! Ce film ravit les yeux et les oreilles mais aussi les cœurs sensibles à la beauté de l'être et de la nature sous toutes ses formes.