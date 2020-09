Pour les longues soirées de cette rentrée qui s’annonce (comme l’été qu’on vient de traverser) pour le moins étrange… nous avons pensé vous proposer quelques films de passage à l’âge adulte à voir ou à revoir.





ANOTHER COUNTRY de Marek Kanievska (1984)

Une journaliste rencontre, à Moscou, Guy Bennet, un espion britannique passé à l’Est qui lui explique les raisons de son choix. Dans les années 30, alors qu’il était dans un collège anglais très strict, il vécut une relation homosexuelle avec un de ses camarades; l’affaire fit grand bruit au collège et il fut humilié publiquement. Par vengeance, il décida quelques années plus tard de trahir son pays. Ce film à l’instar de Maurice, apporte un témoignage véridique sur le mode de vie des écoles anglaises du début du siècle, leur sectarisme, leur autoritarisme et leur hypocrisie. Another Country remporta le prix pour la meilleure contribution artistique en 1984 au Festival de Cannes. C’est ce rôle de Guy Bennett qui révéla au public le comédien anglais Rupert Everett, bien avant que ce dernier fasse sa sortie du placard.