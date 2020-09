Pour les longues soirées de cette rentrée qui s’annonce (comme l’été qu’on vient de traverser) pour le moins étrange… nous avons pensé vous proposer quelques films de passage à l’âge adulte à voir ou à revoir.





SUMMER STORM de Marco Kreuzpaintner (2004)

Tobi et Achim sont meilleurs amis depuis des années. L’un barreur, l’autre rameur dans une équipe d’aviron, ils vont disputer la plus grande régate de la région. Lorsque le flirt d’Achim avec Sandra devient sérieux, Tobi comprend tout de même que ses sentiments pour Achim sont plus que de l’amitié. Arrive alors dans la compétition une équipe de jeunes homosexuels athlétiques qui affichent fièrement leur orientation. Tobi et ses camarades se voient forcés de revoir leurs préjugés, leurs craintes et leurs secrètes attirances… Ils sont jeunes, beaux et ils aiment le sport… Que demander de plus de cette touchante comédie dramatique inspirée de la vie du réalisateur? Summer Storm séduit par sa fraîcheur et sa sincérité. À voir!