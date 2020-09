Pour les longues soirées de cette rentrée qui s’annonce (comme l’été qu’on vient de traverser) pour le moins étrange… nous avons pensé vous proposer quelques films de passage à l’âge adulte à voir ou à revoir.





BUT I'M CHEERLEADER de Jamie Babbit (1999)

Jamie Babbit tourne en dérision les camps de conversion et offre à toutes les ados lesbiennes leur propre «teen comedy, meet cute» et grand geste romantique inclus. Avec de très jeunes et adorables Natasha Lyonne et Clea DuVall (et un RuPaul qui tente tant bien que mal d’avoir l’air hétéro dans le rôle d’un des éducateurs).