L’ARMÉE DU SALUT d’Abdellah Taïa (2013)

Le premier long métrage d’Abdellah Taïa est une adaptation de son roman L’armée du salut paru en 2006 où il raconte ses souvenirs d’enfance et d’adolescence, voguant entre amour, désir, douleur et violence. Tourné à la fois au Maroc et en Suisse, L’armée du salut raconte le quotidien d’un jeune homosexuel marocain et son éveil sexuel. C'est aussi une histoire de famille, qui retrace les liens du personnage principal avec son frère aîné.

Le film est constitué de deux parties. La première suit le héros à l’âge de 15 ans, en train de se battre avec la réalité marocaine, opaque, très sexuelle et où le silence est roi. La deuxième partie se passe, dix ans plus tard : le héros vient d’arriver à Genève, il erre dans les rues, il n’a pas où dormir… et se retrouve à l’Armée du Salut. Ce ravissant début cinématographique d’Abdellah Taïa est un film autant rempli d'inhibitions, d'hypocrisie, de brutalité et de honte que c'en est un de désir, d'amour, de dignité et de survie.