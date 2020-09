Un ancien Premier ministre australien anti-LGBT embauché par le Royaume-Uni en tant que chef du commerce !

Le gouvernement britannique aurait embauché l’ancien Premier ministre australien anti-LGBT + Tony Abbott pour devenir son représentant commercial, alors que celui-ci est vilipendé par les militants LGBT + en Australie pour s’être battu bec et ongles pour mettre fin au mariage égal, bien que sa propre sœur soit gaie.

Pendant son mandat, l’ancien Premier ministre a bloqué les votes libres au Parlement sur le mariage homosexuel appelant à la place à un futur scrutin public avant que toute action ne soit entreprise. Abbott est devenu le chef de facto de la campagne anti-mariage gai lorsque son successeur Malcolm Turnbull a finalement soumis la question à un vote public en 2017. Pendant la campagne de vote par correspondance, Abbott a encouragé les gens à s’opposer au mariage homosexuel pour «protéger les femmes et les enfants», expliquant sa conviction que «les enfants devraient avoir à la fois une mère et un père». Abbott a également dénoncé le «harcèlement moral» du «lobby gai», affirmant que l’élargissement du mariage l’affaiblissait.

Il a déclaré aux Australiens : «Si vous n’aimez pas le mariage homosexuel, votez non. Si vous vous inquiétez de la liberté d’expression et de la liberté de religion, votez non. Si vous n’aimez pas le politiquement correct, votez non, car c’est la meilleure façon de l’arrêter.»

Un moment bizarre de la campagne a vu l’ex-leader exiger la censure d’une représentation de Macklemore parce qu’il croyait que l’hymne gai «Same Love» était biaisé. À un moment, Abbott en est même venu à suggérer qu’il serait «préférable» que les enfants de sa sœur gaie soient élevés par un couple hétéro, ce qui a aggravé une querelle familiale qui a également conduit ses propres enfants à se prononcer en faveur de leur tante.

Face à une défaite écrasante qui a vu 62% des Australiens soutenir l’égalité du mariage, Abbott ne s’est pas présenté pour un vote parlementaire sur l’éventuel projet de loi sur le mariage homosexuel. Le politicien a plutôt tenté de nouer des liens avec un groupe haineux anti-LGBT + aux États-Unis, disant aux lobbyistes anti-LGBT + que leur mouvement «devrait continuer» au-delà du vote du mariage.

En plus du mariage égal, Abbott a également applaudi à la destruction du programme anti-intimidation Safe Schools inclusif pour les LGBT, insistant sur le fait qu’il s’agissait d’«un programme d’ingénierie sociale déguisé en anti-intimidation».

Bien qu’il ne se soit jamais excusé pour ses actes, Abbott semble avoir en partie vu l’erreur de ses manières, assistant au mariage de sa sœur et tentant même de s’attribuer le mérite de l’accès au mariage pour tous.