La Cour suprême décidera si les couples LGBT peuvent se voir refuser des services d’adoption !

La Cour suprême des États-Unis a fixé une date de novembre pour les arguments dans une affaire qui décidera si les agences de placement familial financées par les contribuables devraient être autorisées à discriminer les couples de même sexe.

Le 4 novembre, juste un jour après les élections américaines, le tribunal doit entendre les arguments concernant Catholic Social Services (CSS), une agence d’adoption et de placement familial basée à Philadelphie qui insiste sur le fait qu’elle devrait être autorisée à refuser les couples de même sexe et recevoir toujours un financement des contribuables.

L’affaire a provoqué de la nervosité parmi les défenseurs des droits LGBT +, car même les récentes victoires en matière de protection contre la discrimination LGBT + sont accompagnées d’avertissements explicites selon lesquels les lois sur les droits civils pourraient être annulées par des préoccupations en matière de liberté religieuse.

La Cour suprême entendra l’affaire des services sociaux catholiques en novembre : L’agence d’adoption est impliquée dans un différend juridique de longue date avec la ville, qui a cessé de référer des enfants à la CSS en 2018 après avoir appris qu’elle appliquait une politique discriminatoire interdisant les placements en famille d’accueil avec des couples de même sexe.

Les services sociaux catholiques ont fait valoir que la discrimination de la ville enfreignait son droit à la liberté de religion du premier amendement, et que son cas a été repris par la plus haute cour du pays après des défaites devant les tribunaux inférieurs.

Dans le cas, officiellement intitulé «Fulton contre la Ville de Philadelphie», le tribunal examinera si les services gouvernementaux peuvent exiger des agences financées par les contribuables qu’elles agissent d’une manière réputée «contredire directement les croyances religieuses de l’agence ».

L’affaire pourrait avoir des ramifications plus larges que simplement pour les agences d’adoption et de placement familial, si un précédent est établi que la liberté religieuse l’emporte sur les protections contre la discrimination prévues par la loi.

L’administration Trump a déjà sauté sur l’occasion de se ranger du côté de la CSS dans l’affaire, déposant un mémoire faisant valoir que l’agence ne peut pas être punie «parce qu’elle adhère à la conviction que le mariage est l’union d’un homme et d’une femme ».

L’intervention spontanée du ministère de la Justice dans l’affaire affirme que les actions de la ville «reflètent une hostilité inconstitutionnelle envers les croyances religieuses des services sociaux catholique», venant du dos de la précédente défense par la Cour suprême du DoJ des employeurs qui discriminaient les travailleurs LGBT +.

Entre-temps, la ville a précisé, «La constitution n’autorise pas la CSS à fournir ces services au nom de la ville, avec des fonds municipaux, conformément à un contrat municipal, d’une manière que la ville a déterminé préjudiciable à ses résidents et à des milliers d’enfants qu’elle a le devoir de protéger».

Leslie Cooper du projet LGBT et VIH de l’ACLU a déclaré précédemment : «De nombreux enfants vivent dans des foyers de groupe, sont séparés de leurs frères et sœurs, ou vieillissent hors du foyer d’accueil sans jamais faire partie d’une famille en raison de la pénurie de familles d’accueil et adoptives ».

«Les futurs parents nourriciers et adoptifs devraient être jugés en fonction de leur capacité à apporter amour et soutien à un enfant, et non selon les opinions religieuses d’une agence financée par les impôts».

«La liberté religieuse est l’une de nos libertés les plus fondamentales, et elle nous protège tous de l’ingérence du gouvernement dans la question de savoir si, quand et comment nous pratiquons notre foi. Elle n’autorise pas les agences de protection de l’enfance financées par les contribuables à imposer leurs propres critères d’admissibilité religieux à d’importants programmes gouvernementaux.»

«La ville de Philadelphie reconnaît la nécessité de maximiser le nombre de familles disponibles pour les enfants placés en famille d’accueil et a parfaitement le droit d’insister pour que les agences qu’elle embauche acceptent toutes les familles qualifiées. Rien dans la Constitution ne place les croyances religieuses de ces agences avant les besoins des enfants dont elles ont la charge».