Un mort et sept blessés dans une attaque au couteau à Birmingham, un suspect recherché

Une personne est morte et sept autres ont été blessées, dont deux grièvement, dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 septembre, après des agressions au couteau à Birmingham, a annoncé la police britannique. Elle a ouvert une enquête pour meurtre et recherche un suspect.

Plusieurs personnes ont été poignardées dans la soirée de samedi à dimanche à Birmingham, deuxième ville d’Angleterre, dans le centre du pays. La série d’attaques a fait un mort, deux blessés graves, ainsi que cinq autres blessés dont la vie n’est pas en danger, et un suspect est recherché, a fait savoir dans un communiqué à la mi-journée la police du comté des Midlands de l’Ouest (West Midlands).

lle avait d’abord évoqué en début de matinée un « incident majeur » dans un premier communiqué, sans précisions sur le nombre de victimes.

« Un homme est mort tragiquement, a indiqué la police des West Midlands. Un autre homme et une femme ont été gravement blessés et cinq autres ont également été blessés, bien que leurs blessures ne soient pas considérées comme mortelles. Nous pensons que les incidents, qui ont eu lieu entre 00 h 30 et 2 h 20, sont liés et nous faisons tout notre possible pour trouver les responsables. »

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a indiqué n’avoir aucune information pour retenir le caractère terroriste de l’agression, appelant la population à être très vigilante.

Selon les premiers éléments de l’enquête, ouverte pour meurtre, les attaques, liées entre elles, se sont déroulées entre 00 h 30 locales (23 h 30 GMT) et 2 h 20 (1 h 20 GMT). Rien ne permet de retenir à ce stade une hypothèse « terroriste » ou celle d’un crime haineux, pas plus que celle d’un conflit entre gangs, a expliqué l’un des responsables de la police, Steve Graham, lors d’une conférence de presse.

« Nous pouvons maintenant confirmer que nous avons lancé une enquête pour meurtre à la suite des événements survenus dans le centre-ville de Birmingham cette nuit, poursuit la police des West Midlands. L es enquêteurs suivent un certain nombre de pistes et nous avons renforcé notre force d’intervention en ville. »

« Nous demandons instamment à toute personne ayant été témoin de quoi que ce soit ou ayant des images de caméra de surveillance ou de téléphone portable de nous contacter dès que possible, car les informations dont vous disposez peuvent être cruciales pour notre enquête », ajoute-t-elle dans son communiqué de la mi-journée.

La police des West Midlands indique avoir été alertée à 00 h 30 (heure locale, 1 h 30 en France) pour une personne poignardée dans le centre-ville, avant d’être avertie d’autres faits similaires : « Nous pouvons confirmer qu’aux alentours de 00 h 30 aujourd’hui, nous avons été appelés pour une agression au couteau dans le centre-ville de Birmingham. Un certain nombre d’autres agressions au couteau ont été signalées dans le secteur peu après. »

Les services de secours se sont rendus sur place pour soigner les blessés et la police a mis en place des barrages et bouclé plusieurs rues dans la ville. Les autorités appellent la population à rester « calme mais vigilante » et d’éviter la zone.

La police a notamment bouclé une section de Barwick Street dans le quartier de Snow Hill, comme le rapporte le média local Heart Midlands News, dans un tweet :

Le cordon de police se trouve près de la zone connue sous le nom de « Gay Village », rapporte la BBC, dans le centre-ville de Birmingham, où les rues étaient particulièrement animées samedi soir, avec des terrasses extérieures devant les bars et restaurants.

Cara Curran, qui travaille dans les clubs de l’Arcadian center, un complexe de bars, restaurants et établissements de nuit de la ville du centre de l’Angleterre, a expliqué à l’AFP avoir assisté à de multiples bagarres, plus violentes que celles d’un samedi soir habituel qui éclatent pour une histoire de boisson ou de filles.

La jeune femme de 18 ans a décrit une soirée « avec beaucoup de tensions ». « Ce n’était pas les bagarres habituelles impliquant une ou deux personnes, a-t-elle poursuivi, c’était des groupes de quinze, seize personnes, les gens s’en mêlaient parce que des amis sortaient des clubs pour voir ce qui se passait. » Elle a également raconté avoir entendu des « injures raciales » qu’elle n’avait jamais entendues jusque-là dans ce lieu « multiculturel », sans comprendre pourquoi de tels termes ont été utilisés.

Si certains témoins sur Twitter ont affirmé avoir entendu des coups de feu résonner, la police a indiqué que de tels faits ne lui avaient pas été rapportés « à ce stade »

Le 20 juin dernier, trois personnes avaient été tuées au couteau dans un parc à Reading, à l’ouest de Londres, et l’enquête confiée à la police antiterroriste. Le suspect, Khairi Saadallah, un réfugié libyen de 25 ans, souffrant de problèmes mentaux à cause de la guerre civile en Libye selon sa famille, avait été inculpé pour trois meurtres et trois tentatives de meurtres.

Six jours plus tard, un homme avait poignardé et blessé six personnes dans un hôtel hébergeant des réfugiés à Glasgow en Écosse, mais le caractère terroriste avait été écarté.

Inchangé depuis novembre 2019, le niveau de la menace terroriste est classé « important » au Royaume-Uni, soit le troisième degré sur une échelle de cinq.