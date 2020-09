Paris enlève la plaque polémique d’hommage à Guy Hocquenghem

La plaque posée en janvier dernier en hommage à Guy Hocquenghem a été enlevée discrètement mercredi. Depuis des semaines, elle enflammait les réseaux sociaux en raison de propos pro-pédophilie qu’avait tenus l’écrivain.





La mairie de Paris a déboulonnée une plaque commémorative à Guy Hocquenghem, qui avait été inaugurée en janvier. Des élus et des féministes reprochent à l'ancien militant du FHAR d'avoir défendu la pédophilie.

Elle était située au 45, rue Plaisance, dans le XIVème arrondissement de Paris. Une plaque commémorative de Guy Hocquenghem a été retirée par la mairie dans la nuit du 3 septembre, après une vive polémique dans le sillage de l'affaire Matzneff, indique Le Parisien. Guy Hocquenghem est un militant des droits des homosexuels. Normalien, journaliste à Libération, il fut l'un des leaders du Front homosexuel d'action révolutionnaire (FHAR).

À cette époque, dans les assemblées générales du FHAR, Guy Hocquenghem défend le sexe avec des mineurs. "Il y a des enfants qui adorent les vieillards, y compris sexuellement", déclare-t-il sur Antenne 2, le 12 mai 1978. À cette époque de militantisme pour la libération sexuelle, le FHAR veut "faire la guerre aux normaux et l'amour entre nous". En 1972, Guy Hocquenghem écrit "faire l'amour avec quelqu'un, c'est aussi vouloir le transformer".

Un riverain dit au journal francilien son "soulagement" de voir la plaque retirée. "À la suite d'interpellations relatives à certains écrits et prises de position totalement indéfendables de Guy Hocquenghem, la ville a décidé que la plaque ne sera pas reposée", soutient une source de l'hôtel de ville au Parisien. Cette plaque enflammait les relations entre la mairie et les militantes féministes depuis la démission de Christophe Girard, un proche de Gabriel Matzneff, soupçonné d'abus sexuels sur mineurs.

De nombreux militants et élus demandaient à la ville le retrait de cette plaque. Dimanche, le collectif Les Grenades a jeté du faux sang sur la plaque et inscrit au sol "ici est honoré un ferment apologiste de la pédocriminalité". La plaque retirée avait été inaugurée en janvier 2020 et a fait l'objet d'un vote à la fois au Conseil de Paris et au conseil d'arrondissement.