Un suspect arrêté en Russie

Interpol a indiqué vendredi détenir en Russie un brésilien suspecté d'être un des auteurs de l'attentat aux cocktails Molotov perpétré contre le siège d'un collectif d'humoristes brésiliens ayant dépeint Jésus en homosexuel, a indiqué la police brésilienne.

Eduardo Fauzi, 41 ans, "désigné comme l'auteur de l'attaque contre la société de production Porta dos Fundos", a été "arrêté conformément au mandat d'arrêt délivré par la justice brésilienne", a indiqué la police de Rio dans un communiqué, sans préciser la ville russe où l'opération a été menée.

Eduardo Fauzi, arrêté en 2013 pour avoir frappé le secrétaire à la Sécurité de l'Etat de Rio de Janeiro, a déjà été condamné une vingtaine de fois pour agressions ou menaces. Une éventuelle demande d'extradition est désormais entre les mains du ministère brésilien de la Justice.

L'enquête avait conclu qu'Eduardo Fauzi était l'une des cinq personnes qui avaient le 24 décembre 2019 lancé des engins incendiaires contre le siège du collectif Porta dos Fundos, une société de production carioca populaire qui diffuse la plupart de ses créations sur YouTube et les réseaux sociaux.

L'attaque avait eu lieu trois semaines après la première diffusion sur Netflix de la vidéo de 46 minutes, intitulée "La première tentation du Christ" et présentée comme un programme spécial de Noël. Sa diffusion avait suscité l'indignation des secteurs les plus conservateurs de ce pays à majorité catholique et à influence croissante des églises évangéliques, un des piliers du soutien au président Jair Bolsonaro.

Un juge a même ordonné que l'émission soit retirée de l'antenne, mais la Cour suprême a annulé cette décision. Après avoir été informée de l'arrestation, Porta dos Fundos a déclaré espérer qu'elle "accélérerait l'identification et la punition des quatre autres personnes recherchées pour l'attentat".

"Mettre fin à l'impunité est quelque chose d'extrêmement nécessaire pour construire une société plus juste", a ajouté la société de production dans un communiqué. Porta dos Fundos, qui produit essentiellement des comédies depuis sa création en 2012, avait déjà fait parler d'elle en 2018 après la diffusion, également sur Netflix pendant la période de Noël, d'une autre fiction racontant le lendemain de cuite des apôtres après la dernière cène, dans un scénario rappelant celui du film américain à succès "Very Bad Trip". Cette fiction avait remporté un prix dans la catégorie comédie aux Emmy Awards en 2019.

Rédaction avec AFP