Drag Race Holland : après le Canada, la série débarque au Pays-Bas

La très populaire série Rupaul’s Drag Race fait des petits à travers le monde. Après la Thaïlande, le Royaume-Uni et le Canada — mais avant l’Amérique du Sud et l’Australie — la télé-réalité qui a fait entrer dans les foyers les drag-queens aura son édition hollandaise qui couronnera une gagnante des Pays-Bas.

La production de cette série a été annoncée via le compte Instagram de Videoland (plateforme de streaming en Europe), le 26 juillet dernier. Et le 7 septembre on présentait la distribution officiellle de Drag Race Holland qui sera diffusée non seulement en Hollande mais dans plus de 160 pays.

<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

Animé par le styliste Fred Van Leer, la série mettra en vedette 10 candidates qui vont s’affronter pour tenter de remporter la couronne et être la première gagnante de Drag Race Holland.

Parmi les candidates, certaines des drags résidantes au Pays-Bas sont originaires d’ailleurs dans le monde : Envy Peru est la première représentante du Pérou à participer à une émission de la franchise Drag Race, et Miss Abby OMG est originaire du Brésil.

Quant à la participante Ma’Ma Queen elle est connue pour être l’ambassadrice du Rotterdam Pride.

Madame Madness est seulement la deuxième drag à barbe à participer à la franchise Drag Race. La première a été Marie Laveau de la saison 2 de l’émission The Switch Drag Race.

L’animateur de l’émission, Fred Van Leer, compte plus de 15 ans d’expérience comme drag et une carrière de styliste bien en vue.

La toute première de l’émission sera diffusée le vendredi 18 septembre 2020 sur Videoland en Europe et sur WOW Presents Plus ailleurs dans le monde. On ne sait pas encore si OutTv présentera cette version hollandaise.