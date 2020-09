L’ATQ célèbre ses 40 ans le week-end du 19 et 20 septembre

L’équipe de l’ATQ est heureuse de vous inviter à participer à son événement pour célébrer les 40 ans d’existence de l’organisme ! L’événement vise également à faire le lancement officiel du projet «Ensemble contre l’intimidation» et à célébrer l’édition repoussée de la Fierté Trans 2020.

Organisme sans but lucratif, l’Aide aux Transsexuel(le)s du Québec (ATQ) a ouvert ses portes le 7 janvier 1980, grâce au travail titanesque de la fondatrice, Marie-Marcelle Godbout (Mimi de Paris), qui nous a quittée en 2017.

Aider et écouter sont les piliers du soutien offert par l’ATQ à travers différentes activités, conférences, groupes de rencontre, diffusion d’information et levées de fonds. Ces activités ne seraient pas possibles sans l’implication de nombreux bénévoles.

Par ailleurs, chaque année, et ce depuis 2004 ans, l’ATQ organise la journée de la fierté trans, en l’honneur de Christine Jorgensen, qui fut la première transsexuelle à avoir une chirurgie de réassignation de genre et qui est décédée le 3 mai 1989.

À cause de la crise de la Covid-19, l’ATQ n’a pas encore pu souligner cette journée de fierté Trans comme elle le fait habituellement en mai et profitera des rencontres du 19 et du 20 pour le faire. Le week-end prochain sera aussi l’occasion idéale de rencontrer le tout nouveau conseil d’administration, qui travaille fort pour améliorer les services et leur accessibilité! Deux fois plutôtqu’une, iels seront là, samedi 19 septembre à Québec et dimanche 20 septembre à Montréal pour prendre vos commentaires et consulter la communauté trans sur ses besoins spécifiques, afin de mettre en place de nouveaux services pour la communauté trans de la ville de Québec et celle de la ville de Montréal

QUÉBEC

La célébration se déroulera le samedi 19 septembre, de 17h30 à 20h30, au Drague Cabaret Club (815 Rue Saint-Augustin, Québec). Des prix de présence et sacs cadeaux vous seront offerts, en plus de deux coupons pour consommations et un coupon de nourriture pour un plat sur le menu « casse-croûte ».

MONTRÉAL

La célébration se déroulera le dimanhce 20 septembre, de 17h00 à 20h00, au Date - Karaoke Bar (1218 Rue Sainte-Catherine E, Montréal). Des prix de présence et sacs cadeaux vous seront offerts, en plus de deux coupons pour consommations et un coupon de nourriture pour un plat sur le menu « casse-croûte ».

Pour réserver l’une des 40 places disponibles à chacun des deux lieux et vous inscrire à l’événement…

POUR QUÉBEC, cliquez sur ce lien : https://forms.gle/1S2bnhjbpLq4obzk6

POUR MONTRÉAL, cliquez sur ce lien : https://forms.gle/nT2fBf5zdyVcufib6

Ces deux événements se dérouleront bien évidemment dans le respect des recommandations de la santé publique, donc la participation à l’événement se fera sur base d’inscription obligatoire, le tout dans le but de ne pas dépasser la capacité maximale de la salle.

ATQ, www.atq1980.org

Ligne d'écoute: 1 855 909-9038

[email protected]